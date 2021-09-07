網路流傳不實停課名單釀恐慌　侯友宜：將送交警察局偵辦

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侯友宜說，板橋幼兒園群聚感染案新增5例的居隔陽性，其中包含3名家長、1名幼兒園童及1名染疫童的1歲妹妹，而板橋幼兒園群聚感染案已累計15例；針對今日新增的7例，新北匡列接觸者321人居家隔離，加上昨日匡列的居家隔離，目前共匡列487人居家隔離，都住在集中檢疫的防疫旅館。
媒體詢問網路上也流傳一份停課的名單，卻與市府掌握的資訊不同；侯友宜強調，一定以最嚴格的標準看待學校停課，網路流傳的名單是不實，故意造成大家恐慌，將送交警察局依《傳染病防治法》偵辦，最高可罰300萬，希望疫情嚴峻的時候，不要用假訊息的方式，製造大家的恐慌，大家齊心防疫。
新北市政府衛生局也公布確診者的公共場所足跡，案16144曾至苗栗縣通霄鎮的白沙屯拱天宮、新北市樹林區秀泰生活樹林店；案16153搭橘5公車新海橋頭站、捷運板南線新埔站與台北車站、捷運淡水線芝山站，及板橋區民生路的全聯長江店；案16146、16147曾至板橋區雙十路的錢都日式刷刷鍋雙十店。
案16137曾至板橋區四維路的Q Burger板橋四維店、7-ELEVEN維群門市、85度C咖啡板橋四維店，及板橋區文化路一段的爭鮮GOGO新埔店；案16143曾至基隆市五堵區的舊隧道自行車道彩色貨櫃屋、宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段計程車博物館，及宜蘭縣羅東鎮興東路的摩斯漢堡羅東店。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。