買200元刮刮樂槓龜！「詭異符號」突冒出：獎金爽拿10倍
不少民眾平時都會購買幾張彩券或刮刮樂，藉此試試自己的手氣如何。對此，就有網友買了一張200元的刮刮樂，本以為不幸槓龜，卻意外刮出一個鬼亦符號，讓他瞬間爽賺10倍獎金。
編輯中心/綜合報導
2021-09-07 17:25:00
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示某日逛完超市時，順路到附近的一間彩券行，花了200元買一張刮刮樂，「這張一百號（刮刮樂號碼），我看了四天沒人要買刮！」
玩法部分，則是任一個刮出的號碼，與「幸運號碼」對應成功，即可獲得該號碼對應的獎金。不過仔細一瞧，原PO刮出號碼後，並沒有任何號碼與幸運號碼相同，本以為這張刮刮樂不幸槓龜，但左下角卻可看見一個「小精靈」的符號。
事實上，該張刮刮樂還有另一種玩法，倘若刮出一個「小精靈」符號，即可獲得刮區內所有的獎金，而刮區內總共有9個號碼通通標示200元，1個符號下方也標示200元，總計能獲得2000元的獎金，也讓原PO興奮直呼「小精靈好久沒通拿獎金，雖然只有二千」。
貼文一曝光，就引來不少網友羨慕留言，「真好！中過1000就在也沒再中過1000，只能花多少回來多少」、「我幾天也在金門買100號沒中」、「厲害的全壘打」、「我以前在刮都只刮開QR Code給店員掃」。（編輯：陳雅雲）