9月11日是否補課？新北：尊重中央最後的決定

9月11日要補上課，但因受疫情的影響，新北否要評估本週六要上課？新北市副市長劉和然回應，9月11日的上課，是因應中秋節連假的彈性調整，這是全國性一致的作法；至於中央是否因為疫情的發展，將連假或調補課的方式做調整，尊重中央最後的決定。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-07 17:30:57｜2021-09-07 17:46:19
媒體今（7）日在新北的防疫記者會也提問，名嘴周玉蔻稍早在臉書貼文，直指侯友宜「開鍘安親班罰款20萬」，似乎畫錯重點，紅屁股要被看光光了，民調再升高又怎麼樣；對此，新北市副發言人蔡畹鎣表示，教育局對此已經詳細的說明，最重要的還是要把疫調做好、阻斷傳播鏈，以避免疫情的擴大，大家攜手來防疫，不需要太多口水。
至於是否考慮讓全市的學校師生普篩？劉和然指出，開學前就有訂相關的SOP，包含到校的規範、隔板等，老師到學校上課前就全面施打疫苗，完成施打第一劑就可正常進出校園，沒有施打或施打第一劑未滿14天，每7天就會快篩一次，同時教育局也分配5萬4千劑的快篩劑到校，有需求就可用，隨著疫情的發展，CDC若有新的規範，新北也會因應調整與處理。
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