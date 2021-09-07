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漢堡「這樣吃」才對！速食業者揭正解：大家一直搞錯

▲美式知名速食連鎖店「TGI FRIDAYS」，認為大眾長期以來一直搞錯漢堡的正確吃法。（示意圖／翻攝自Pixabya）
▲美式知名速食連鎖店「TGI FRIDAYS」，認為大眾長期以來一直搞錯漢堡的正確吃法。（示意圖／翻攝自Pixabya）

編輯中心/綜合報導

2021-09-07 18:29:48

漢堡、炸物等美式料理深受許多台灣民眾喜愛，速食店和美式餐廳在街頭巷尾隨處可見，各種定位應有盡有，走高價路線或主打平民美食，任君挑選。不過吃了許多次的漢堡，你有想過一直以來自己都吃錯了嗎？美式知名速食連鎖店「TGI FRIDAYS」就在國外發起一波社群宣傳，認為大眾長期以來一直搞錯漢堡的正確吃法，引發熱議。

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「TGI FRIDAYS」正在國外社群網路發起「倒著吃漢堡挑戰（#FlipItChallange）」，認為一般民眾拿漢堡時，習慣把麵包平底那面的朝下、圓弧的那面朝上，但其實如果顛倒過來，把圓弧的那面朝下、平頂那面朝上，漢堡吃起來會變得更加美味喔。

▲FRIDAYS找來自行車賽奧運金牌選手Charlotte
▲FRIDAYS找來自行車賽奧運金牌選手Charlotte Worthington幫忙推廣倒吃漢堡。（圖／翻攝自chazworther的IG）
「TGI FRIDAYS」的漢堡專家表示，由於麵包有圓弧的那端比較厚，因此放在底下正好可以盛住漢堡內含的醬汁。且平面那端朝上，那麼一口咬下時就能更快吃到漢堡的內餡，而不會苦惱整口吃到都是麵包，讓你從吃漢堡的第一口開始就大感滿足。

漢堡專家還指出，這種食物吃法的「演進過程」其實很常見，像是外國民眾很喜愛的杯子蛋糕，比起直接整個拿起來吃，切成兩半後把上半部倒過來放，讓杯子蛋糕表面的糖霜變成夾在中間的餡料，吃起來更方便美味。（編輯：倪浩軒）

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