房市／2021首季新北繼承比例最多在樹林

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而樹林區房市較封閉，多為在地族群或是有地緣關係的購屋族群買賣，許多樹林居民世居在此，信義房屋樹林中華店店長陳嘉煌觀察，2-30年前的樹林有許多小型加工廠，例如成衣、塑膠、家庭代工業等在地產業，隨著這些小型企業主年紀漸長，在地產業又屬勞力密集的產業，年輕人大多沒有意願繼承，小型企業主收掉工廠後，憑著多年累積的資產，在當地購買房地產，並做資產配置，繼承給子女。
陳嘉煌觀察，樹林區交易有8成是在地族群，而當地樹林人的第二代、第三代也較少至外區域購屋，多會選擇離家近的房屋，與當地的生活步調慢、家庭觀仍傳統緊密連結有關。
而贈與比例最高為永和區20%，信義房屋永和信義店店長許智偉表示，永和的人口結構以軍公教人員居多，而這些軍公教人員的特性保守，累積資產會購買保本的房地產，但大多購入後就穩定收租，不會頻繁買賣，日後再贈與小孩。
許智偉表示，他們第一線在開發物件，常常遇到很多軍公教背景的屋主，房子購買後就捨不得賣，尤其去年以來房市熱絡，許多屋主都擔心房價易漲難跌，往後房子買不回來，很大部分都表示要留給小孩；此外，永和區因為地狹人稠，因此相較於其他同樣以軍公教為主要人口組成的區域，永和區人口組成影響贈與的比例更明顯。