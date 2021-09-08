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房市／2021首季新北繼承比例最多在樹林

▲今年首季新北繼承占比最高在樹林區。（圖／NOWnews資料照片）
▲今年首季新北繼承占比最高在樹林區。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-08 08:30:00

根據內政部統計今年首季住宅移轉總筆數，繼承比例最高在樹林佔3成，而贈與比例最高在永和佔2成，業者表示，區域內的產業發展、人口組成為關鍵影響因素。

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根據內政部不動產資訊平台統計今年第一季的住宅移轉總筆數，依登記原因區分，繼承比例最高在樹林區30%，贈與比例最高是永和20%，為新北市各行政區之最。

而樹林區房市較封閉，多為在地族群或是有地緣關係的購屋族群買賣，許多樹林居民世居在此，信義房屋樹林中華店店長陳嘉煌觀察，2-30年前的樹林有許多小型加工廠，例如成衣、塑膠、家庭代工業等在地產業，隨著這些小型企業主年紀漸長，在地產業又屬勞力密集的產業，年輕人大多沒有意願繼承，小型企業主收掉工廠後，憑著多年累積的資產，在當地購買房地產，並做資產配置，繼承給子女。

陳嘉煌觀察，樹林區交易有8成是在地族群，而當地樹林人的第二代、第三代也較少至外區域購屋，多會選擇離家近的房屋，與當地的生活步調慢、家庭觀仍傳統緊密連結有關。

而贈與比例最高為永和區20%，信義房屋永和信義店店長許智偉表示，永和的人口結構以軍公教人員居多，而這些軍公教人員的特性保守，累積資產會購買保本的房地產，但大多購入後就穩定收租，不會頻繁買賣，日後再贈與小孩。

許智偉表示，他們第一線在開發物件，常常遇到很多軍公教背景的屋主，房子購買後就捨不得賣，尤其去年以來房市熱絡，許多屋主都擔心房價易漲難跌，往後房子買不回來，很大部分都表示要留給小孩；此外，永和區因為地狹人稠，因此相較於其他同樣以軍公教為主要人口組成的區域，永和區人口組成影響贈與的比例更明顯。

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