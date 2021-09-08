房市／申辦房貸 4個小技巧提高信用評分

多數買方購屋都需要向銀行申辦房貸，如何能夠提高自己的信用分數，進而得到比較好的貸款條件？房市專家提出4個小撇步，包括名下各類貸款先還清、信用卡費不逾期且繳清、提供保單或定存等個人財力證明，最後，若行有餘力，可以將活期存款放在同一個帳戶內一段時間，對銀行來說也代表還款能力比較穩定。
財經中心/綜合報導
2021-09-08 18:00:00
信用評分的重要性在於影響申辦房貸時的條件好壞，若信用分數低，對銀行來說等於這名客戶容易增加信用風險，進而影響貸款條件甚至意願。如何在申貸前輕鬆拉高自己的信用評分？信義房屋文心中清店店長謝明哲表示，信用卡費按時繳清是一大關鍵，以第一線接觸客戶的經驗來看，最好的狀況是申貸房貸前1年內，每期信用卡費最好都全額、按時還款，若有其他考量，分期付款或繳納最低金額亦可，「最糟糕的狀況」則是「忘記繳」，對銀行來說，形同有錢卻故意不還，若申貸房貸之前有這類紀錄，恐大扣信用評分。
第二，謝明哲建議，可以將手邊現金放在同個活期存款帳戶，屆時銀行需要調閱聯徵資料時，若有一筆穩定累積的存款，對銀行而言，這名客戶也更為可靠。大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡也說，若資金能夠拉高並存在同一個銀行帳戶內，對於房貸條件確實有加分效果，因此不少人乾脆在辦房貸之前先向親友「借款」，整筆存在同一個帳戶內，等房貸辦下來再還款。
此外，郎美囡也建議，申貸房貸之前，名下最好不要有其他貸款，因此若曾借過信貸，最好先還清再辦房貸；第四，為了增加自身的財力證明，也可以將目前投保的儲蓄險、美元定存等保單，一併提供給銀行參考。