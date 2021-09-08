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房市／年輕人湧入　桃園托嬰中心5年翻倍

▲桃園的房價親民、育兒環境佳、教養成本也較低，吸引年輕小家庭移入。（圖／NOWnews資料照片）
▲桃園的房價親民、育兒環境佳、教養成本也較低，吸引年輕小家庭移入。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-08 18:30:00

官方統計桃園市托嬰中心家數5年來翻倍成長，其中桃園區與中壢區的托嬰中心家數占比近5成，在地房仲表示，桃園市房價為雙北精華區的一半，且生育、育兒津貼等社會福利不輸雙北，吸引年輕家庭移入，也因小家庭多，對於托嬰中心的需求也多。

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根據內政部統計，2020年全台出生率創下歷史新低，而桃園為全台高出生率縣市第2名；而桃園主計處「從數字看桃園」專區統計桃園市托嬰中心數據，104年底桃園市托嬰中心為63所，而直至今年7月，桃園市社會局公布的托嬰中心數據為122所，5年多來翻倍成長，其中，中壢區31所、桃園區26所，佔比近5成。

信義房屋桃園莊敬店店長曾國峰表示，桃園吸引年輕家庭移入且願意在此生育有幾個原因，首先為房價是雙北精華區域的一半，為北部3都中房價最親民的區域，對年輕人的居住負擔減輕很多，再來是近年桃園市政府鼓勵生育，生育與育兒津貼金額都不輸雙北、幼兒園收費也較雙北低廉，減輕育兒成本。

曾國峰表示，例如桃園藝文特區有半數為首購族，也因街廓重新規劃，又有捷運、總圖等建設，育兒、教育資源也不少，因此從雙北移入的年輕小家庭也越來越多，他們可能買桃園藝文特區外圍的中古大樓，可以享受到市區中心的機能與生活質感。

信義房屋中壢忠福店店長周逸樵觀察，5年來桃園的托育資源增加，與房價親民吸引人口移入、人口移入的需求帶動托嬰中心供給量相關。

周逸樵進一步說明，中壢區已突破四十萬人口，相關福利也不輸雙北，因此吸引因為房價而無法留在雙北的年輕族群；隨著年輕人口移入，桃園的育兒環境也更友善，像是近年來許多國中附設幼兒園、活動中心改建成幼教館、托嬰中心等，區域發展也考量年輕家庭需求。

而中壢區的學校多，住宅也都圍繞著學校與公園，因此許多桃園的在地年輕族群若是成家後需要更大的居住空間，也會優先在當地購屋，平均單價20-23萬。

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