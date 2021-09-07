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小一生剛開學就搞丟課本！媽一翻聯絡簿超尷尬：崩潰

▲最近剛開學，尤其對於新就讀小學的小一新生來說，學校生活更加難以適應，讓不少家長掛心。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）
▲最近剛開學，尤其對於新就讀小學的小一新生來說，學校生活更加難以適應，讓不少家長掛心。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-09-07 22:01:28

今年國內受新冠疫情影響，中小學、幼兒園學生早就回到家裡遠距上課，並度過了最長的暑假，直到上週才終於開學。家長把孩子送進校園一方面鬆了口氣，但另一面也有一份掛心，尤其對於新入學的小一新生來說，尚未適應學校生活往往鬧出不少笑話。就有位媽媽透露，自己的小孩開學沒幾天已經把課本搞丟，讓她打開聯絡簿看到老師留言時超尷尬，讓大家笑翻。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，無奈直呼「我連課本都沒看過半眼就找不到了」，接著分享自己小一兒的聯絡簿，只見老師寫說「親愛的教育合夥人，今天在教室遍尋不著國語課本，因此先貼在聯絡本上」。翻開聯絡簿見到國語課本，讓原PO又好氣又好笑對小孩喊話表示，「你不要小一生到這麼極致好不好，完全不浪費這個身份欸。要是以前的我一定被你阿婆打死了」。

▲小一兒剛開學就把課本搞丟，讓媽媽好無奈。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
▲小一兒剛開學就把課本搞丟，讓媽媽好無奈。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）
笑翻的網友紛紛留言回覆說，「小一生第一週日常啊！作業簿神隱、飯盒湯匙落入黑洞、上課神遊太虛、下課魂魄歸體」、「老師的形容也太搞笑了！教育合夥人，新名詞呢」、「教育合夥人，經典詞」。

更有許多家長分享災情，「我兒子也是...剛開學，數學課本就不見了」、「姪子小一開學第二天在學校把湯匙拿去餵豬了」、「我女兒第二天放學路線就跟別人亂跑了，安親班老師嚇死」、「小犬在小一開學第一週掉了一半的課本，之後陸續在校園各處拾穫，但有些還是找不到，這個行為到小五才得到改善。希望這樣有安慰到你」。（編輯：倪浩軒）

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