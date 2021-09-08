NOW早報／印度神童預言又中！Delta侵台　下波災難時間曝

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▲印度神童阿南德先前預言九月起有第三波疫情肆虐全球，結果新型變種病毒就現蹤。（圖／翻攝自Conscience YouTube）

今日天氣／午後山區留意局部雷陣雨 天熱太陽大補水防曬

今（8）天天氣跟昨天很類似，環境仍然偏東風，受到環境風和地形作用，夜晚至清晨這段時間，新竹以南沿海地區容易有零星短暫陣雨發生，到了上午各地又會回復到晴朗的天氣，中午過後在各地山區及中南部近山區平地仍有局部短暫雷陣雨，不過雨勢上會比昨天緩和許多，提醒大家午後出門要多留意天氣上的變化；在高溫方面各地大多落在33至35度，尤其在台東縣及花蓮縣縱谷容易有局部36度以上的高溫出現，各地感受上較為悶熱，再加上紫外線指數偏高，外出注意防曬並多補充水分。





昨天下午2時第13號颱風「康森」位於菲律賓中部群島內，中心距離鵝鑾鼻南南東方1100公里遠，未來將往西北方向進入南海，之後朝海南島方向前進，對台灣影響較小；第14號颱風「璨樹」，下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方1730公里，以偏西的方向朝台灣東南方海面接近，後續對於其強度的變化及路徑的走向，不同模式間的差異仍大，因此週六以後的天氣要視第15號颱風的動態而定，這幾天請多留意最新的天氣預報。





幼兒園群聚基因定序非Alpha 陳時中：Delta或其它變異株





新北幼兒園群聚感染擴大，累計已有15人確診，病毒基因定序最快今（8）日出爐。不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示，目前幾乎確定非Alpha英國變異株，整體方向指向Delta或其它變異株，因為Delta境外移入最多，相對可能性較高，已進行血清抗體檢驗，並有零星結果，有的有抗體，有的沒有，等比較完整後再向大家報告。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，新北幼兒園群聚病毒基因定序，幾乎確定非Alpha英國變異株，整體方向指向Delta或其它變異株。（圖／指揮中心提供）

韓國正妹撞臉白冰冰 PTT鄉民刷一排：像到回不去

素人與名人，或名人與名人撞臉不稀奇，相似度接近9成才是討論話題，近日有網友在PTT表特板以「韓國白冰冰」為題發文，附上多張某韓國美女踏青的照片，只見女子紮高馬尾，穿小背心搭真理褲，胸圍之雄偉讓人不注意也難，加上比例勻稱的蜜大腿，令人一秒動心，不過乍看正妹的五官，立刻能與白冰冰的臉孔做連結，相似度至少8成以上。照片曝光，大批鄉民找不到可以吐槽的點，紛紛表示「真的有點像...」「可以不要害我笑嗎」、「腦袋回不去了，糟」、「笑死！這相似度破百了吧」、「來去高雄~來去高雄」。

事實上，這名正妹的真實身是南韓YouTuber「百萬聖熙（音譯）」，IG和頻道幾乎都是分享登山的文章與美照，自介欄還註明自己身高155公分，雖然追蹤和訂閱數差強人意，但因為與白冰冰撞臉，已吸引不少台灣網友的注意。

▲韓國正妹被網友發現撞臉白冰冰。（圖／100_s2 IG）

秋冬裝冷氣較便宜？電器行員工秒解 揭裝機「絕佳月份」





台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，或者如何挑選適合的冷氣機，皆令民眾十分苦惱。近日，一名網友在臉書社團《爆系知識家》代替朋友詢問「請問秋冬才裝冷氣，會比較便宜嗎？先謝謝各位大大了」，有曾在電器行工作的網友立刻解答「不會」，冬季和夏季安裝冷氣，價格其實都一樣，冬天沒有比較便宜，但會有其他優點。

該網友更透露，「以前待過電器行幾年的經驗，還可能選擇變少，且有很小機率裝到新品不良的退換貨整新品。優點是比較不用等，反正買家大部分也不急，裝機品質可能好一些」。有內行網友也指出，每年2月到4月底是裝冷氣絕佳時機，並分析理由：師傅裝機時間比較充裕，不會趕工；買冷氣有好禮N選一。

▲秋冬裝冷氣是否會比較便宜？有行家出面解惑。（示意圖／NOWnews攝影中心）

買200元刮刮樂槓龜！「詭異符號」突冒出：獎金爽拿10倍





不少民眾平時都會購買幾張彩券或刮刮樂，藉此試試自己的手氣如何。對此，有網友就在臉書社團《爆廢公社》上發文表示，某日逛完超市時，順路到附近的一間彩券行，花了200元買一張刮刮樂，「這張一百號（刮刮樂號碼），我看了四天沒人要買刮！」玩法部分，則是任一個刮出的號碼，與「幸運號碼」對應成功，即可獲得該號碼對應的獎金。不過，仔細一瞧，原PO刮出號碼後，並沒有任何號碼與幸運號碼相同，本以為這張刮刮樂不幸槓龜，但左下角卻可看見一個「小精靈」的符號。

事實上，該張刮刮樂還有另一種玩法，倘若刮出一個「小精靈」符號，即可獲得刮區內所有的獎金，而刮區內總共有9個號碼通通標示200元，1個符號下方也標示200元，總計能獲得2000元的獎金，也讓原PO興奮直呼「小精靈好久沒通拿獎金，雖然只有二千」。（編輯：許苡晴）