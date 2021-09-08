NOW早報／印度神童預言又中！Delta侵台　下波災難時間曝

阿南德表示，從8、9月開始，木星持續逆行在魔羯座，對世界非常不利，情況會變得更加明顯，且木星8至11月位在摩羯座，全球都會面臨第三波疫情大流行的考驗，急轉直下的情況大概要到11月中下旬才會結束，因為「木星離開魔羯座前往水瓶座」，人類的生活品質會開始好轉，12月經濟逐漸開始復甦，到時人類有望回歸正常生活。而值得注意的是，在12月經濟逐漸復甦之後，阿南德也提到，接下來的最大一波震盪會出現在2022年4月「火土大合」的時候，世界可能遭受災難和巨大變數，經濟要恢復穩定，還得等到2023年4月23日以後。
回顧阿南德先前曾經預言成真的紀錄，包括從一開始疫情爆發後，緊接英國變種病毒肆虐、國際局勢緊張、歐美國家疫情升溫、邁阿密大樓倒塌產生巨變，8、9月木星逆行在摩羯座對世界不利，結果變種病毒再度現蹤、阿富汗政府垮台、海地發生強大地震，最後則是近期第三波疫情流行，變種病毒在各國現蹤，種種預言成真，讓年僅14歲的阿南德，在全球獲得極高關注度。
今日天氣／午後山區留意局部雷陣雨 天熱太陽大補水防曬
今（8）天天氣跟昨天很類似，環境仍然偏東風，受到環境風和地形作用，夜晚至清晨這段時間，新竹以南沿海地區容易有零星短暫陣雨發生，到了上午各地又會回復到晴朗的天氣，中午過後在各地山區及中南部近山區平地仍有局部短暫雷陣雨，不過雨勢上會比昨天緩和許多，提醒大家午後出門要多留意天氣上的變化；在高溫方面各地大多落在33至35度，尤其在台東縣及花蓮縣縱谷容易有局部36度以上的高溫出現，各地感受上較為悶熱，再加上紫外線指數偏高，外出注意防曬並多補充水分。
昨天下午2時第13號颱風「康森」位於菲律賓中部群島內，中心距離鵝鑾鼻南南東方1100公里遠，未來將往西北方向進入南海，之後朝海南島方向前進，對台灣影響較小；第14號颱風「璨樹」，下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方1730公里，以偏西的方向朝台灣東南方海面接近，後續對於其強度的變化及路徑的走向，不同模式間的差異仍大，因此週六以後的天氣要視第15號颱風的動態而定，這幾天請多留意最新的天氣預報。
幼兒園群聚基因定序非Alpha 陳時中：Delta或其它變異株
韓國正妹撞臉白冰冰 PTT鄉民刷一排：像到回不去
素人與名人，或名人與名人撞臉不稀奇，相似度接近9成才是討論話題，近日有網友在PTT表特板以「韓國白冰冰」為題發文，附上多張某韓國美女踏青的照片，只見女子紮高馬尾，穿小背心搭真理褲，胸圍之雄偉讓人不注意也難，加上比例勻稱的蜜大腿，令人一秒動心，不過乍看正妹的五官，立刻能與白冰冰的臉孔做連結，相似度至少8成以上。照片曝光，大批鄉民找不到可以吐槽的點，紛紛表示「真的有點像...」「可以不要害我笑嗎」、「腦袋回不去了，糟」、「笑死！這相似度破百了吧」、「來去高雄~來去高雄」。
事實上，這名正妹的真實身是南韓YouTuber「百萬聖熙（音譯）」，IG和頻道幾乎都是分享登山的文章與美照，自介欄還註明自己身高155公分，雖然追蹤和訂閱數差強人意，但因為與白冰冰撞臉，已吸引不少台灣網友的注意。
秋冬裝冷氣較便宜？電器行員工秒解 揭裝機「絕佳月份」
該網友更透露，「以前待過電器行幾年的經驗，還可能選擇變少，且有很小機率裝到新品不良的退換貨整新品。優點是比較不用等，反正買家大部分也不急，裝機品質可能好一些」。有內行網友也指出，每年2月到4月底是裝冷氣絕佳時機，並分析理由：師傅裝機時間比較充裕，不會趕工；買冷氣有好禮N選一。
買200元刮刮樂槓龜！「詭異符號」突冒出：獎金爽拿10倍
事實上，該張刮刮樂還有另一種玩法，倘若刮出一個「小精靈」符號，即可獲得刮區內所有的獎金，而刮區內總共有9個號碼通通標示200元，1個符號下方也標示200元，總計能獲得2000元的獎金，也讓原PO興奮直呼「小精靈好久沒通拿獎金，雖然只有二千」。（編輯：許苡晴）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。