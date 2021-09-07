村民抗議「基地台滾出去」！縣府允速拆 網：已預見結局
金門金沙鎮何厝村的村民不滿住家附近架設基地台，拉布條發聲抗議，要求「拆除基地台、基地台滾出去」。而金門縣政府也從善如流，允諾將速函請NCC依法廢止基地台，要求業者拆除。新聞曝光後，引發熱議，許多網友都笑稱「這劇情我看過」、「已預見結局」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-07 22:38:57
綜合媒體報導，當地鎮民認為基地台一開始就是「偷偷安裝」的，今年2月又擴大了規模，讓當地鎮民非常不滿。而在抗議活動之後，金門縣政府強調基地台執照核發是NCC的權責，但金門縣政府將盡速函請NCC依法廢止，回應鎮民的訴求，盡快將基地台移出。
不過當地居民怒吼抗議要基地台遷出，等到基地台真的移除，發現沒有通訊對生活影響很大後，居民又後悔要求基地台回來的案例，在台灣已經反覆發生過不只一次了。最近一次是在2020年5月，彰化和美鎮柑井里被斷訊後回到「石器時代」，里民召開里民大會重新讓基地台入駐。
有網友將金門金沙鎮何厝村的相關報導轉貼到PTT，鄉民們紛紛留言回覆說，「坐等後續」、「沒訊號的時候又要抱怨了」、「拆除後三個月：村民怒吼手機沒訊號」、「好有既視感」、「彰化和美鎮都示範給你看了，還敢拆啊」、「歷史果然是會不斷重演」、「笑死，坐等反悔」。（編輯：倪浩軒）