COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

村民抗議「基地台滾出去」！縣府允速拆　網：已預見結局

▲金門金沙鎮何厝村有村民抗議，要求拆除基地台，縣府也允諾將儘速移出，引發網友熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲金門金沙鎮何厝村有村民抗議，要求拆除基地台，縣府也允諾將儘速移出，引發網友熱議。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-07 22:38:57

金門金沙鎮何厝村的村民不滿住家附近架設基地台，拉布條發聲抗議，要求「拆除基地台、基地台滾出去」。而金門縣政府也從善如流，允諾將速函請NCC依法廢止基地台，要求業者拆除。新聞曝光後，引發熱議，許多網友都笑稱「這劇情我看過」、「已預見結局」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合媒體報導，當地鎮民認為基地台一開始就是「偷偷安裝」的，今年2月又擴大了規模，讓當地鎮民非常不滿。而在抗議活動之後，金門縣政府強調基地台執照核發是NCC的權責，但金門縣政府將盡速函請NCC依法廢止，回應鎮民的訴求，盡快將基地台移出。

▲金門金沙鎮何厝村的村民抗議當地的基地台。（圖／翻攝自Google
▲金門金沙鎮何厝村的村民抗議當地的基地台。（圖／翻攝自Google Map）
不過當地居民怒吼抗議要基地台遷出，等到基地台真的移除，發現沒有通訊對生活影響很大後，居民又後悔要求基地台回來的案例，在台灣已經反覆發生過不只一次了。最近一次是在2020年5月，彰化和美鎮柑井里被斷訊後回到「石器時代」，里民召開里民大會重新讓基地台入駐。

有網友將金門金沙鎮何厝村的相關報導轉貼到PTT，鄉民們紛紛留言回覆說，「坐等後續」、「沒訊號的時候又要抱怨了」、「拆除後三個月：村民怒吼手機沒訊號」、「好有既視感」、「彰化和美鎮都示範給你看了，還敢拆啊」、「歷史果然是會不斷重演」、「笑死，坐等反悔」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀