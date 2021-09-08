吃到飽「火鍋vs燒肉」怎麼選？答案一面倒：零失誤又不膩

許多人與朋友聚餐時，都會選擇到吃到飽餐廳大快朵頤一番，而近日就有一名網友好奇在PTT發問「吃到飽的話會選燒烤還是火鍋？」結果全場答案幾乎「一面倒」，紛紛大讚「零失誤又不容易膩」。

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表示，疫情期間都沒辦法去吃吃到飽，等疫情結束之後，他好想去吃，他也透露，自己之前在選吃到飽大多時候會選火鍋或燒烤，「但有人就是不喝湯，或者認為燒烤會有味道」，他並好奇詢問大家「如果今天要帶一大堆人去吃吃到飽的話，會選擇哪一種比較好？」

▲有網友好奇詢問大家「吃到飽會選燒烤還是火鍋？」結果許多老饕紛紛秒選「火鍋」。（示意圖／取自pixabay）

問題一出，立刻掀起討論，許多老饕一致秒選「火鍋」，紛紛回應「火鍋，燒烤效率有夠差，浪費一堆時間等肉烤熟，又比較容易失誤，導致東西難吃」、「火鍋，燒烤太容易膩，畢竟可烤的食物多樣性不及火鍋。火鍋什麼東西都可以丟進去蹦出新滋味，而且燒烤好忙，一大群人更不適合」、「火鍋吧！每次燒烤完身上都好臭XD」、「燒烤我自己大概點個兩輪就膩了，火鍋就可以多點幾輪」、「火鍋啊！燒烤一堆燒焦」、「燒烤有人幫我烤我才想去耶！」

另還有網友直指「全都要阿，火烤兩吃」、「火烤，兩全其美」、「燒烤，火鍋自己買料回家也可以」、「燒烤阿，火鍋沒必要吃到飽」、「有附火鍋的燒烤」、「吃到飽選火鍋，單點選燒烤」、「燒烤，火鍋比較常吃到」。（編輯：許苡晴）