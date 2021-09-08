冷氣吹到半夜狂漏水！水電師傅曝「1解方」：省下維修費

雖然昨（7）日已進入「白露」節氣，不過，高溫悶熱的天氣仍然有感，就算穿得清涼，待在家不出門也是汗流浹背，沒吹冷氣實在很難耐。日前就有一名女網友透露，自己家中的冷氣吹到半夜突然瘋狂漏水，讓她相當懊惱，不知該如何解決，因此只好發文請益大家「為何冷氣會這樣滴水？」對此，有網友就分享水電師傅教給他的「1解方」，不僅簡單，還能省下維修費。





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原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出畫面並表示，家裡的冷氣大概買3年左右，第二年開始不涼，才發現當初安裝時沒裝好，冷媒外洩，之後又請師傅來檢查重用，但前幾天冷氣吹到半夜突然開始漏水，且不是用滴的，而是像水流一樣！原PO進一步透露，自己開好冷氣後就去洗澡，大約半小時便開始這樣，重點是冷氣網子都有洗，這讓她百思不解，便發文求解「想請問各位，為何冷氣會這樣滴水？」





▲一名女網友表示，她家的冷氣吹到半夜突然瘋狂漏水，且不是用滴的，而是像水流一樣！讓她不知如何是好。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

問題一出，大家紛紛留言回應「應該是排水被灰塵、棉絮塞住了」、「98％排水塞住，最近主機的排水管接管處吹氣即可」、「我家之前也發生過，一查排水管末端就發現裡面確實堵住，我就拿水龍頭水管反向灌水進去（注意不要灌太多，就在看得到的地方就好），然後放開就會看到水把髒東西帶出來，大概2-3次就好了，以上供妳參考」、「排水管塞住，濾網太髒，都會」、「集水盤太髒水垢塞住，也或許是冷媒不足，阿在不然就是管子剝落或者有裂」、「出水位置高於滴水盤，也有可能是：1.散熱鰭片過髒。2.滴水盤側有間隙，水滴下至水盤前被風扇吸至出風口側而出水。自家經驗供參考」、「這水量應該是水盤滿吧！」





此外，還有一名網友傳授水電師傅教給他的解決方法，那就是「去買口徑最小的水管（濾水器用的那種），從冷氣外面的排水管由外往內捅，就可以把機子裡面塞住的灰塵捅開排出，之後就可以順利排水了（成功省下維修費）。」（編輯：許苡晴）



