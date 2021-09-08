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台大麻醉師確診　新北：與幼兒園埃及返台家屬住同社區

▲新北市長侯友宜今（8）日表示，昨（7）日晚間再新增1例的確診個案，該案與幼兒園家屬住在同棟的社區大樓。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（8）日表示，昨（7）日晚間再新增1例的確診個案，該案與幼兒園家屬住在同棟的社區大樓。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-08 10:07:20｜2021-09-08 10:12:19

板橋的某幼兒園群聚感染案擴大！新北市長侯友宜今（8）日在市政會議表示，昨（7）日晚間再新增1例的確診個案，該案與幼兒園家屬住在同棟的社區大樓，採檢後CT值為38，昨晚立即派出機動篩檢隊進駐，連夜篩檢社區的住戶。

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據了解，該名確診者為台大醫院的麻醉師；新北市政府衛生局指出，該案例與板橋的某幼兒園群聚感染案內，從埃及返台的家屬同住社區，市府立即針對該棟大樓進行擴大的採檢、匡列，同時也持續進行相關疫調及清消工作，機動篩檢隊已前往篩檢，但採檢的結果尚未出來。

教育局長張明文補充，7日共5所學校、4327人預防性的停課，居家隔離個案經PCR的採檢為陰性，今日有2校、5班恢復上課，目前則是3校、4199人停課，學校於停課的期間會落實清消，復課後的健康追蹤管理，也會持續關注；衛生局長陳潤秋指出，幼兒園群聚感染案目前有15人確診、487人居家隔離。


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