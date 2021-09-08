日本麥當勞「神級漢堡」口感曝！網一看流口水：來台灣吧
國際速食龍頭麥當勞在全球各國都有展店，有時候他們也會推出符合特定國家民眾的特殊品項。就有旅居日本的網友分享當地一種「神級漢堡」的口感，也立刻引發台人的關注討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-08 10:44:11｜2021-09-08 10:47:59
原PO在論壇Dcard上發文提到「之前在日本吃麥當勞的『McGriddles』當早餐，覺得驚為天人的好吃！這個漢堡外面是楓糖鬆餅，配上中間就是豬肉滿福堡加蛋的料或是培根，外層鬆餅甜甜的，配上肉、蛋也不衝突，好希望台灣的麥當勞也可以賣這款漢堡」。
貼文立刻釣出不少同樣吃過McGriddles的台人回應，「我也好想吃這個!上次吃是三年前的事了」、「我的大愛McGriddles，美國也有，我上次回去直接吃爆」「這個真的超好吃，去美國的時候還有促銷活動」、「超想吃國外的麥當勞，很多新品或季節限定款，但現在又不方便出國」、「去日本早餐都吃這個，好吃」、「在新加坡吃過，當地人超推，但我覺得鬆餅真的太甜了」、「在日本麥當勞打工路過，這是我唯一會吃的早餐」。
據了解，這款「McGriddles」是麥當勞於2003年推出的限定漢堡，只在早餐時段10點30分前供應，目前僅美國、日本、新加坡等少數地區的麥當勞仍有持續販售。（編輯：潘毅）