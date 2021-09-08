中秋不准烤肉哭了！「1神物」秒救全台：3壞3好自己考慮
中秋節連假即將到來，但近來發生國籍機師突破性感染、新北市幼兒園群聚案，疫情再度出現變化，讓不少縣市已經提前宣布禁止戶外烤肉。若改在室內烤肉，為了避免被大量的煙狂燻，改用電烤盤也不失為一種替代方案。更有使用者分享其中優缺點，提供給還沒使用過的民眾參考。
編輯中心/綜合報導
2021-09-08 11:28:32
過去有民眾在PTT上發文討論，因為中秋節快到了，又看到韓式烤肉的電烤盤促銷，相當心動，便想詢問已經買過的網友能否分享「使用上的優缺點」。
提問隨即獲得不少使用者解答，列出3大優點「烤盤光是不用買木炭升火就很有優勢了，煙也沒比木炭大，家有小孩也方便」、「不會沾黏烤網，清理也很快，面積大烤肉也快多」、「有集油槽設計的更好，減少吃到的油膩感」。
但也有另一派人列出缺點，「這是高功率電器，不建議長時間使用」、「沒有生火的感覺就不像烤肉了」、「太淺的烤盤油會噴到你不要不要的」，但在特殊時期也不失為一種替代方案。（編輯：潘毅）
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