幼兒園群聚+3 侯友宜：正研判感染源是否跟埃及返台有關
板橋的某幼兒園群聚感染案擴大！新北市長侯友宜今（8）日表示，幼兒園群聚感染案再新增3例PCR的陽性個案；其中1例是境外移入的埃及人士，但他的CT值是37.8左右、已經非常的高，有而關確診的詳情要交由中央來判定。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-08 11:41:03｜2021-09-08 11:43:48
侯友宜指出，目前這3例新增的個案當中，有1例是幼兒園的家屬，已經被居隔了；另外有2例，1例也是家屬，家屬被判定陽性，這個是大家最關心、境外移入的埃及人士，但他的CT值是37.8左右、已經非常的高，且已有血清抗體，也在研判他會不會是跟感染源有關係，這部份還要再做進一步的釐清，至於有關基因的定序要等中央公布後，才能夠有更明確的疫調方向。
侯友宜說，另1例剛好是與境外人士住同棟的住戶，其CT值已是38，雖然是很高，但是整個大樓的環境還是必須淨化，並採取更嚴格的標準，所以昨日立即派遣機動篩檢隊進去；而同棟大樓的住戶，如果沒有辦法一人一室的居家隔離，就安排到集中檢疫所或集中防疫旅館，為讓疫情能夠控制住、不要再擴大，市府將全力以赴，希望能夠有效的控制疫情。
外界也關注雙北疫調如何的分工，萬一是Delta的確診個案，除餐飲業停止內用外，還有其它的措施嗎？侯友宜回應，雙北疫調都是密切的合作，隨時通報，把所有的狀況、訊息互相了解，大家並肩作戰，因為雙北是一個共同的生活圈，只能同心齊力面對防疫，才能夠把疫情守好；只要確定是Delta病毒，餐廳的內用就會暫時取消，將等中央判定基因定序後，再做進一步的處理。
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