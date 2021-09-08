機車「1功能」消失！網崩潰：可以救命　機車族一致認同

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貼文一出，網友紛紛回應「真的，之前跟朋友出去車發不動在那邊找，結果發現現在的車都沒踩發了」、「之前找半天找不到腳發動的，才知道原來近期的車都沒了」、「踩發真的是回憶..很方便」、「這就是我20年舊車一直不想換的原因」、「踩發在顧路的時候真的超重要，現在顧路都只能牽去機車行被坑殺」、「今天才剛電瓶沒電顧路，才發現沒踩發的壞處」、「踩發真的可以救命....有一次拋錨在山上，真的好險那台機車有踩發，現在山上拋錨真的尬爆」。
而也有網友表示「市面上有新車還是有踩發，只是技術上還未成熟吧」、「其他車商不想做而已，還是有些新的車款有踩發，但90％都沒了」、「除了老車，不然新款的都沒了，只剩下少數幾間有做」、「技術上也有困難吧，只是這樣真的被機車行賺好多，發不動小問題去機車行都要換東換西」。
事實上，網友所提到的「踩發桿」，即是舊型機車一個重要功能，運作的原理在透過踩發的動力，直接帶動曲軸轉動來點火，通常像是電池沒電、煞車拉桿壞掉、啟動盤鬆脫、啟動馬達故障等等因素，都有大機率可以利用踩發來發動，並且順騎到機車行救援，但如今，許多機車都已經沒有踩發功能，只要在路上故障，就必須叫道路救援或手牽到機車行，無疑對機車族來說，變得較為麻煩，也難怪騎士們對於這功能消逝感到惋惜。（編輯：張嘉哲）