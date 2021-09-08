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機車「1功能」消失！網崩潰：可以救命　機車族一致認同

▲台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-09-08 12:36:02

台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路，這也讓台灣有「機車王國」的稱號，而隨著機車數量龐大，車款也是不斷的推陳出新，但隨著時代推進，以前老舊機車有的設備，在新型機車也許就看不見了！近日，就有網友討論「到底是誰說要把踩發桿拿掉的？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「真的是很想要罵一下髒話，以前機車快要沒電，或者不知名原因發不動車的時候，就能用踩發桿踩一踩，就可以復活而且可以撐很久，現在機車都沒有了，到底是誰說要把這東西拿掉的.....是嫌機車行賺的不夠多？」

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▲網友討論機車「踩發桿」多數已經消失，讓人深感不便。（示意圖/重輪車業YT頻道）
貼文一出，網友紛紛回應「真的，之前跟朋友出去車發不動在那邊找，結果發現現在的車都沒踩發了」、「之前找半天找不到腳發動的，才知道原來近期的車都沒了」、「踩發真的是回憶..很方便」、「這就是我20年舊車一直不想換的原因」、「踩發在顧路的時候真的超重要，現在顧路都只能牽去機車行被坑殺」、「今天才剛電瓶沒電顧路，才發現沒踩發的壞處」、「踩發真的可以救命....有一次拋錨在山上，真的好險那台機車有踩發，現在山上拋錨真的尬爆」。

而也有網友表示「市面上有新車還是有踩發，只是技術上還未成熟吧」、「其他車商不想做而已，還是有些新的車款有踩發，但90％都沒了」、「除了老車，不然新款的都沒了，只剩下少數幾間有做」、「技術上也有困難吧，只是這樣真的被機車行賺好多，發不動小問題去機車行都要換東換西」。

事實上，網友所提到的「踩發桿」，即是舊型機車一個重要功能，運作的原理在透過踩發的動力，直接帶動曲軸轉動來點火，通常像是電池沒電、煞車拉桿壞掉、啟動盤鬆脫、啟動馬達故障等等因素，都有大機率可以利用踩發來發動，並且順騎到機車行救援，但如今，許多機車都已經沒有踩發功能，只要在路上故障，就必須叫道路救援或手牽到機車行，無疑對機車族來說，變得較為麻煩，也難怪騎士們對於這功能消逝感到惋惜。（編輯：張嘉哲）

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