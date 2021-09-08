中市「到宅坐月子」守護媽咪與寶貝

台灣生育率全球最低，臺中市政府為鼓勵年輕人「願生、樂養」，持續推動「到宅坐月子」媒合服務，提供產婦照顧、月子餐製作、家務清理及育兒指導。社會局指出，到宅坐月子解決年輕家庭沒人照顧產婦及小嬰兒的問題，5年來，已有7501名孕婦申請使用，使用率年年提升，滿意度逾9成。





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孕婦可依自身需求，透過專業貼心媒合平臺，尋找適合的服務人員到宅幫忙「坐月子」，不收取任何媒介費用；最重要的是，到宅坐月子的服務人員，全都經過專業培訓，品質有保證。像月嫂謝媽媽，加入服務超過4年，經驗豐富，會針對媽媽及小嬰兒設計坐月子課程，包括月子餐配置、中藥口味調理、產後憂鬱心理輔導等，都是依照產婦狀況「客製化」安排服務項目。





到宅坐月子提供哪些服務呢？一般有產婦照顧，包括協助母乳哺餵、乳房照顧、諮詢和陪伴等。再來月子餐製作，為產婦調理三餐、點心及茶飲等飲食。還有家務服務，例如簡易家事清潔及清洗產婦及新生兒衣物等。在育兒指導及新生兒照顧方面，則是協助家中成員替寶寶餵奶、洗澡、口腔清潔、臍帶照顧等。





已懷孕5個月的王小姐是第一胎，她說：「到宅坐月子費用比月子中心便宜，減輕經濟負擔」。二度使用到宅坐月子的蔡小姐表示：「有專業人員協助，可以安心在家坐月子，還能陪伴大寶。還有，月子餐營養均衡又美味，服務人員照顧新生兒也很專業。」因為使用服務的經驗非常好，蔡小姐也特別在部落格推薦分享。





社會局表示，到宅坐月子媒合服務平台開辦迄今5年，使用率成長逾4倍，截至110年7月，共有7501名產婦使用服務，滿意度超過9成，不少產婦是第二胎再次申請服務。父母其中一方戶籍居住在臺中市滿180天，寶寶戶籍登記於臺中市，即符合申請資格。



