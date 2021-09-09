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房市／轉貸划算嗎？幫房貸搬家前先精算

▲轉貸划算嗎專家表示，須視轉貸成本與轉貸利差而定。（圖／NOWnews資料照片）
▲轉貸划算嗎專家表示，須視轉貸成本與轉貸利差而定。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-09 18:00:00

許多民眾有轉貸需求，大多是原貸款銀行的利率、增貸額度、寬限期等條件，不符合現今的需求，不過在轉貸前需要評估什麼細節？專家表示，轉貸前，要仔細計算轉貸成本與轉貸利差，若是房貸利率達2-3碼，才值得轉貸，否則搬來搬去可能一場空，徒增麻煩。

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當原貸款銀行的利率高於市場行情，而現貸款銀行又不願調降利率，或是需要增貸，目前銀行無法提供需要的條件，或是無法提供貸款年限或寬限期不符需求等其他因素，都可能導致有轉貸需求。

信義房屋不動產企劃研究室專案經理曾敬德表示，轉貸需審慎評估轉貸利差與轉貸成本，多問多比較，精算過後再做決定。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，轉貸花費的成本不少，包括原貸款銀行的違約金、支付給政府的設定規費、代書費用、要轉到新銀行的貸款手續費等，例如普遍來說一般原貸款銀行貸款3年內要轉貸會有違約金，而政府的設定規費為貸款金額的0.12%，轉貸1000萬元就須付1萬2000元的規費，代書費用約1萬元，新銀行的貸款手續費則是3千元至1萬元不等。

因此若是計算過後，一個月只差幾百元利息，實在不需勞師動眾跑轉貸流程，徐佳馨建議，不如與原貸款銀行爭取調降利率優惠，只要每月有按時繳款，可以試著與原銀行協商，有機會獲得不錯的調降優惠，也不會有轉貸的額外支出。

而若是計算過後，仍有意轉貸，徐佳馨建議，須留意新貸款銀行的利率是否優惠，例如常見的分段式利率多提供第一段的優惠利率，後續的繳款利率不一定比較優惠。

而若是有意轉貸者本身是多戶持有、貸款金額較高，這樣的轉貸者銀行的態度也會較保留，或是房屋本身是店面、套房，條件本就較不好，當初所談的利率條件可能已不錯，新貸款銀行所談的條件不見得能有顯著差異。

有的民眾想轉貸的需求是在原銀行三年寬限期一到，想轉貸到新銀行再享有三年寬限期，曾敬德表示，這類轉貸者得多問多比較轉貸後的條件，有的銀行不見得願意給寬限期，或是給了寬限期後，利率條件不夠漂亮，銀行也會綜合評估轉貸者是否只是為了寬限期而不想還本金，那這樣也很難爭取到較好的貸款條件。

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