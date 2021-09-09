房市／高雄這區人口減　交易量卻穩居第一

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信義房屋後驛店專案經理段展綦分析，雖看似沒有人口紅利，但三民區一直以來仍能維持穩定移轉量的原因有三。第一，原本人口基期高，再加上高雄市區工作機會及學區多，不少有就近上班或就學需求的自住家庭，仍傾向就近住在蛋黃區，因而支撐基本買盤；第二，近年市場上熱錢多，有資產配置需求者，將資金停泊在相對保值的蛋黃區，進而帶動房地產買氣。
第三，三民區有高雄中學、高醫等名校，來自北部及中部的家長考量高雄房價相對親民，與其把租金繳給房東，不如直接購買總價介於200多萬至600多萬的中古1、2房。段展綦進一步觀察，過去每年4、5月許多家長就會開始替子女在學校周邊尋找適合的物件，今年受到疫情影響，購屋需求延遲至8月中之後才出現；但整體來說，外地家長購屋意願更較往年提高，主要是考量房地合一2.0雖上路，但醫科學生畢業後，也剛好過了需負擔重稅的年限，加上看好房市未來性所致。這三項因素也是三民區看似沒有人口成長，實際上移轉量穩定的主因。
三民區開工戶數也穩定不墜，段展綦表示，由於仍是市中心蛋黃區，日後也有高雄車站、周邊71期重劃區開發等題材，當地主釋出土地，建商當然積極購地推案，而危老改建意識抬頭，也有越來越多中古透天屋主願和建商洽談收購事宜。