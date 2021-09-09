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房市／高雄這區人口減　交易量卻穩居第一

▲高雄三民區移轉量及開工戶數均穩定，不受人口減少衝擊。（圖／NOWnews資料照片）
▲高雄三民區移轉量及開工戶數均穩定，不受人口減少衝擊。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-09 18:30:00

三民區是高雄市蛋黃區，雖然人口數逐年漸少，但當地買賣移轉棟數仍高居全市前段班，且新建案開工戶數穩定維持不墜。對此，業者認為與三大因素有關，第一，市區對想就近上班或上課的自住族群仍有吸引力，第二，市場上熱錢多，置產客鎖定保值性高的蛋黃區停泊資金，第三，三民區有包括高醫在內多所知名學校，外地家長直接替子女購屋，在在造成「有移轉量但沒有人口移入」的狀況。

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民政局統計，今年8月三民區人口33萬4392人，僅次於鳳山，但與去年同期相較，人口數減少了千分之9，與5年前相較，更減少了3%。該區人口雖負成長，但檢視買賣移轉棟數，每個月幾乎仍居全市前兩名，今年上半年累計移轉棟數也居全市之冠，就連這2年上半年的申報開工戶數，也都維持在1100戶左右。

信義房屋後驛店專案經理段展綦分析，雖看似沒有人口紅利，但三民區一直以來仍能維持穩定移轉量的原因有三。第一，原本人口基期高，再加上高雄市區工作機會及學區多，不少有就近上班或就學需求的自住家庭，仍傾向就近住在蛋黃區，因而支撐基本買盤；第二，近年市場上熱錢多，有資產配置需求者，將資金停泊在相對保值的蛋黃區，進而帶動房地產買氣。

第三，三民區有高雄中學、高醫等名校，來自北部及中部的家長考量高雄房價相對親民，與其把租金繳給房東，不如直接購買總價介於200多萬至600多萬的中古1、2房。段展綦進一步觀察，過去每年4、5月許多家長就會開始替子女在學校周邊尋找適合的物件，今年受到疫情影響，購屋需求延遲至8月中之後才出現；但整體來說，外地家長購屋意願更較往年提高，主要是考量房地合一2.0雖上路，但醫科學生畢業後，也剛好過了需負擔重稅的年限，加上看好房市未來性所致。這三項因素也是三民區看似沒有人口成長，實際上移轉量穩定的主因。

三民區開工戶數也穩定不墜，段展綦表示，由於仍是市中心蛋黃區，日後也有高雄車站、周邊71期重劃區開發等題材，當地主釋出土地，建商當然積極購地推案，而危老改建意識抬頭，也有越來越多中古透天屋主願和建商洽談收購事宜。

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