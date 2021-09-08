Delta侵台「中秋泡湯」！眾愣：木炭怎辦 內行反曝1功能
中秋節連假即將到來，但近來發生國籍機師突破性感染、新北市幼兒園Delta變種病毒群聚案，讓疫情趨緩的現況又出現變化，不少縣市為遏止疫情擴散，紛紛在第一時間宣布今年中秋節禁止戶外烤肉，改在室內與「同住家人」烤肉。不過，就有網友抱怨「木炭都已經買了才跟我說不能烤....」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-08 16:13:17
原PO在PTT貼文指出「欸，不是阿！親戚家人在室內吃火鍋可以，在戶外門口烤肉就變成不行，這不是很奇怪的道理嗎？今年中秋就是下禮拜，食材跟器具，包括木炭我都已經準備好了，現在當我們民眾是什麼東西？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「沒看過有人這麼早準備木炭的＝＝」、「可以留著明年用，只是大概也都受潮了」、「等疫情後找時間烤掉就好啊」、「為什麼一定要中秋節烤啊？其他時候也能烤肉吧」、「我不懂大家再反彈啥...烤肉又不一定要中秋節」。
另外，也有不人建議「可以拿去除濕除臭....」、「除濕除臭+1很有效」、「不要浪費啊，就拿去除濕就好了」、「拿來除濕+1」、「下雨天的時候放室內除濕，大太陽拿出去外面曬乾」、「放鞋櫃可以除濕除臭啊，那種不常穿的都可以塞，避免發霉」。
事實上，木炭確實可以達到除濕以及除臭的效果，根據《炭炭百科》網站詳述，木炭以及竹炭因為表面空隙可以吸附水氣，進而達到除濕以及除臭的效果，而且還能夠曬乾重複使用， 因應疫情，中央及政府齊心阻斷病毒傳播鏈，雖然中秋沒烤肉少了點氣氛，但為了避免病毒擴散，還是得要再忍一忍！若已購買木炭準備烤肉的民眾，不妨能夠試試看這招「木炭除濕除臭法」！（編輯：張嘉哲）