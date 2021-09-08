冰箱裡留「這物」！房東拒退8千元押金 她愣：在整我嗎
不少人都曾有租屋經驗，為能順利拿回押金，退租時都會盡力租屋處恢復原狀。近日，英國就有網友抱怨，她退租時被扣了210英鎊（約新台幣8014元）的押金，原因竟是冰箱裡留下「一物」，讓她傻眼直呼「這真的是我遇過最好笑的事」，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-08 16:55:26
根據《每日星報》報導，英國一位20歲的女大生瑪蒂爾達（Matilda Hargreaves）在《TikTok》表示，她將租屋處整理乾淨退租後，房東卻拒絕退還210英鎊的押金，竟是因為冰箱裡有一顆碗豆，而房間裡還有一瓶除味劑、一罐止痛藥沒帶走。
瑪蒂爾達認為，房東拒退押金的理由十分荒謬，「我很想說，我可以自己去打掃，不會花太長時間」。她也提到，這間房子原本是7個人一起租的，但因為疫情關係，最後只剩3個人住在這裡，雖然房東拒退押金很莫名其妙，但她們看到照片其實笑到不行。
瑪蒂爾達指出，當她們剛搬進來時，家裡堆滿許多紙箱，房東告知要打掃乾淨，她們也照做了，因此忍不住說「我們退租的情況，絕對比我們剛搬進來時好很多」。她也透露，疫情讓她們只能遠端上課，但網路一整年都有問題，「有告訴房東我們必須網路上課，但沒有用，我們已經失去一年的學生生活了，到底能不能放我們一馬？」
影片曝光後，網友也紛紛回應，「太誇張了！應該要把押金要回來」、「詭異的房東就是我選擇住宿舍的原因」、「還有更扯的，我們甚至被收了『天花板磨損』的費用」、「我的房東扣了我一半的押金，理由是為了防疫做消毒，講的好像疫情是我的錯」、「房東沒收押金的理由，有千千百百種」。（編輯：許智超）