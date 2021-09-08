外送員提醒「這間吃過蟑螂」！客秒曝特殊身分：太尷尬了
近年外送平台因為方便性而廣受歡迎，但也產生了衛生隱憂。有外送員就好心提醒客人「這家之前有吃到蟑螂」，不料下一秒客人的身分曝光後，也讓不少網友直呼太尷尬。
編輯中心/綜合報導
2021-09-08 17:23:24
原PO在臉書《外送師ㄟ543》上發文講述整個過程，因為接到一間雷店的訂單，便決定再送達前好心提醒客人「這間店之前吃到蟑螂，提醒你一下而已」；沒想到客人竟先關心「那你覺得好吃嗎？」原PO也誠實回答「以前比好吃，現在難吃」。
不料客人下一秒語出驚人「好的，我回去罵罵我兒子」，此時外送員才驚覺這位客人是交棒餐廳的退休老闆。原PO隨後也無奈表示「見面後老闆跟我說，店交給兒子一段時間都沒管了，今天心血來潮叫來吃吃看有沒有狀況，我就說狀況一大堆啊！拜託老闆您回去上班吧！老闆看起來也是很無奈，只說最近會回去看看，還給我小費，叫我以後再去吃看看，給他家的餐廳一個機會」。
離奇的過程曝光後，立刻吸引外送同行與網友回應「也太巧了吧...」、「太尷尬了，不過老闆知道狀況也是好事，避免多年累積的口碑被砸了」、「前面先禮後面直接投訴你都有可能」。（編輯：潘毅）