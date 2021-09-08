COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

外送員提醒「這間吃過蟑螂」！客秒曝特殊身分：太尷尬了

▲有外送員就好心提醒客人「這家店衛生環境堪憂」，沒想到下一秒卻有意外發展。（示意圖／取自pixabay）
▲有外送員就好心提醒客人「這家店衛生環境堪憂」，沒想到下一秒卻有意外發展。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-08 17:23:24

近年外送平台因為方便性而廣受歡迎，但也產生了衛生隱憂。有外送員就好心提醒客人「這家之前有吃到蟑螂」，不料下一秒客人的身分曝光後，也讓不少網友直呼太尷尬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書《外送師ㄟ543》上發文講述整個過程，因為接到一間雷店的訂單，便決定再送達前好心提醒客人「這間店之前吃到蟑螂，提醒你一下而已」；沒想到客人竟先關心「那你覺得好吃嗎？」原PO也誠實回答「以前比好吃，現在難吃」。

▲退休老闆得知店裡的消息後，也無奈表示會跟接班的兒子溝通。（圖／翻攝《外送師ㄟ543》）
▲退休老闆得知店裡的消息後，也無奈表示會跟接班的兒子溝通。（圖／翻攝《外送師ㄟ543》）
不料客人下一秒語出驚人「好的，我回去罵罵我兒子」，此時外送員才驚覺這位客人是交棒餐廳的退休老闆。原PO隨後也無奈表示「見面後老闆跟我說，店交給兒子一段時間都沒管了，今天心血來潮叫來吃吃看有沒有狀況，我就說狀況一大堆啊！拜託老闆您回去上班吧！老闆看起來也是很無奈，只說最近會回去看看，還給我小費，叫我以後再去吃看看，給他家的餐廳一個機會」。

離奇的過程曝光後，立刻吸引外送同行與網友回應「也太巧了吧...」、「太尷尬了，不過老闆知道狀況也是好事，避免多年累積的口碑被砸了」、「前面先禮後面直接投訴你都有可能」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀