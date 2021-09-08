新竹縣、市合併後該叫什麼？網友創意大爆發：護國神山市
新竹市長林智堅近來提出新竹縣、市合併成第七都的構想，引起廣大討論與迴響。總統蔡英文也表示樂見此議題被討論，各方對新竹縣市合併展開腦力激盪，就有網友好奇詢問「新竹縣、市合併後該叫什麼？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-08 21:20:27
對於新竹縣、市合併，新竹市長林智堅認為像是交通建設、環境議題、都市發展、防疫工作等項目都需要透過縣市合作一起來解決，且大新竹是半導體地緣政治的心臟地帶，在美中貿易戰的全球經貿背景下，重要性大增。透過縣市合併，才能鬆綁發展的束縛，在國際上大展身手。而新竹縣長楊文科也相當贊同，但認為合併必須升格直轄市才有意義，不過按照現行地方法規，升格為直轄市必須人口數達到125萬人以上，而新竹縣、市合併後人口仍約只有百萬，這也是必須考慮的一點。
而有網友在PTT發文表示，新竹縣、市合併升格的想法感覺大有可能實現，像台北縣當年升格後改叫新北市，原PO於是好奇詢問大家，「新竹縣市合併升格後會叫什麼市？」
問題一出讓許多鄉民們展開腦力激盪，紛紛在底下留言回覆說，「竹竹市」、「新新市」、「竹家市」、「大新竹市」、「竹塹市」、「貢丸市」、「當然是竹科市或是叫台積電市」、「九降風市」。
不過也有許多網友認為合併後會繼續沿用新竹市的稱呼，「想太多，就是新竹市」、「台中台南高雄不是示範過了」、「不就有台南這例子給你看了」。（編輯：倪浩軒）