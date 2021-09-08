拿電扇狂測試！店長驚覺「插座全壞」 師傅一查原因無言
插座在日常生活中不可或缺，透過插座的使用達到用電目的。對此，就有水電師傅分享，自己某天接到室內設計師的電話，告知「整個店面的插座都沒電」，他立刻趕到現場維修，沒想到經檢查後，發現根本不是插座或電路有問題，真相曝光後，也讓在場的人相當傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-09-08 21:47:56
原PO在《房屋萬事通公社》表示，他一早就接到室內設計師的電話，通知整間店的插座都壞了，他心想「怎麼可能，所有做過的東西我都有檢查過，怎麼會這樣」，只好立刻趕到店裡維修，但他到機電室檢查時，卻都沒有任何問題，完全找不出哪裡故障。
原PO便向店長確認「是插座沒電嗎？」而店長拿著電扇一路試插座，邊走邊說「這個沒電，這個也沒電」，他也跟在後面，拿著電表一路測電流，但一切仍然沒有問題。這時，他才恍然大悟，看著店長手上的電扇說「店長，你的電扇是壞掉的...」，說完整間店瞬間安靜，在場的人都傻眼了。
許多網友看完紛紛笑翻，「這時店長尷尬了…」、「哈哈哈真的會笑死欸」、「最怕空氣突然安靜…」、「太搞笑了，店長還在嗎哈哈哈」、「這家店請了這店長，營運堪憂」、「嗯…又氣又好笑」、「這個店長神了」、「還真的沒想到是電扇壞了」、「笑死，店長該出車馬費了」。
此外，也有不少人分享類似經驗，「昨天上班我同事清潔完印表機沒把插頭插上，一直無法列印」、「我也遇過打來說燈控有問題，從台中衝到台南，檢查才發現遙控器電池沒電…只好默默換上兩顆4號電池」、「跟上次我媽說電視無法開機要報修類似，結果是遙控器沒電」、「我也曾接過報修說電腦無法開機，來回路程130幾公里，原來是螢幕沒開」。（編輯：許智超）