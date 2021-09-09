NOW早報／女抖出LINE「1功能」！友愣：這是？　用途跪了

女抖出LINE「隱藏功能」！友愣：這是幹嘛 真實用途跪了

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現在社群交友軟體眾多，隨著不少人都開始使用這些APP辦公、傳遞訊息等等，功能也越趨完整，而以台灣來說，大多數人都會用LINE來交換訊息，LINE也時常推出新功能，提供用戶更為方便使用。而近日就有網友在

「Dcard」貼文指出

「本人重度健忘，iPhone裡面的內建行事曆跟備忘錄永遠設滿滿，有一次手機放桌上，朋友跑來跟我說『欸！你的手機怎麼每10分鐘就跳出通知提醒你要幹嘛？』結果我一看，是我的獨門「LINE隱藏用法」。

「因為備忘錄對我來說真的已經沒用了，所以我就把我最常使用的LINE聯絡人，就是每天都會聊天那種，改成「待辦事項」，例如男友、閨蜜、群族通通都可以改成『隱眼 買卡片 711包裹』，這樣就會一天到晚都有人提醒我這些事情，我也不會再忘記了！」

貼文一出，網友紛紛回應「啊啊啊啊！找到同好了...」「我以為只有我這樣...」「重點是這樣還能防偷窺，又能記住事情，真的很讚」、「我們之前有位學長把自己名字改成『要記得繳水費』，然後整個群組的人都在提醒他哈哈哈」、「好好笑，又被我學到一招」、「這太酷了！真的是隱藏功能，超狂」、「我最近也發現這個功能，非常之好用，寫在備忘錄根本不會打開」、「這招真的超好用，好用到回不去」。

▲網友分享自己使用LINE的隱藏功能，將熟絡的人名字改為「待辦事項」，如此一來房偷窺也能記得。（圖/Dcard）

今日天氣／午後山區留意雷陣雨！璨樹颱風週六最接近台灣

今（9）天天氣跟昨天很類似，環境仍然偏東風，受到海陸風輻合作用，夜晚至清晨這段時間，新竹以南沿海地區容易有零星短暫陣雨發生，到了上午各地又會回復到晴朗的天氣，中午過後在各地山區及中南部近山區平地仍有局部短暫雷陣雨，提醒大家出門要多留意天氣上的變化；在高溫方面各地大多落在33至35度，尤其在台東縣及花蓮縣縱谷容易有局部36度以上的高溫出現，各地感受上較為悶熱，再加上紫外線指數偏高，外出注意防曬並多補充水分。





昨天下午2時第13號颱風「康森」位於菲律賓中部群島內，中心距離鵝鑾鼻南方870公里遠，未來將向西往西北西方向進入南海，之後朝海南島方向前進，對台灣影響較小；第14號颱風「璨樹」下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方1330公里，以西北轉西北西的方向朝巴士海峽海面移動，週六後最接近台灣，也請南台灣及澎湖、金門要多加留意此颱風的動態，然而其後續的強度變化及路徑走向，不同模式間的差異仍大，這幾天請多留意最新的天氣預報。





Delta又崛起！專家：民眾不該鬆懈、應設熱區篩檢站





Delta變異株疫情再次爆發，而且還不只單一來源！未來政府和民眾如何因應新一波疫情？是否需要新對策因應？《NOWnews今日新聞》採訪台大兒童醫院院長黃立民與公衛學者、前疾管局（現疾管署）局長張鴻仁，對社會大眾與中央政府建議不同作為。

張鴻仁點破問題，「民眾如果會因為現在這波Delta疫情而恐慌，覺得需要有更嚴格的防疫措施，那代表民眾一開始觀念就是錯的！」他解釋，不管是英國變種病株或是Delta株，對民眾來說，戴好口罩、勤洗手等作為，不該因為病毒株不同而有所改變，「如果有，就代表民眾平常防疫鬆懈了！」因此對於民眾，張鴻仁重申，要確實落實防疫、配合所有規範。對於政府的防疫對策，張鴻仁相當有信心，「從過去一年多看來，不管是雙北市府或中央的指揮中心，在政策上做得都很好，很專業，大家就放心讓他們去做好工作。」

而黃立民也認為，以中央防疫政策來說，只需要社會大眾加強落實，無需更多。但黃也提出建言，「現在要儘速擴大篩檢，先在地方的疫情熱區加設篩檢站，鼓勵民眾篩檢且要持續進行，先觀察未來一個月的變化後，再依照結果因應。」

▲中央流行疫情指揮中心說明北部某幼兒園相關個案關聯圖。（圖／指揮中心）

幼兒園群聚為Delta 新北9日起停內用及關閉公有場館一周





板橋的某幼兒園群聚感染案擴大，再新增6例的確診個案！新北市長侯友宜昨（8）日在新北的防疫應變會議上宣布，面對來勢洶洶的Delta病毒，因此9月9日至15日將停止餐飲業的內用，及關閉轄內所有的公有場館，並做滾動式的檢討。

侯友宜指出，將重新關閉轄內所有的公有場館，包括運動中心、運動聚點、體育館、學校委外的泳游池、藝文場館（包含圖書館），室外的部分，將再度關閉棒壘球場、籃球場、網球場、足球場、溜冰場、田徑場、游泳池。

▲新北從9日起將重新關閉轄內所有的公有場館，包括運動中心、運動聚點、體育館、學校委外的泳游池。（圖／新北市政府衛生局提供）

撞臉155公分南韓正妹 白冰冰PO「纖瘦嫩照」回應了





近日一名南韓正妹爬山的照片在PTT引起熱議，原因是女子長相和綜藝大姊大白冰冰極為神似，連嚴苛的鄉民都找不到吐槽點，大呼「腦袋回不去了，糟」、「這相似度破百了吧！」昨（8日）白冰冰在臉書轉發相關新聞，配上一張年輕時的照片，搞笑地說，「網友們真會聯想，看到年輕真好，就如大家說的『我也回不去了』，趕快找張年輕時候的照片比對比對！像嗎？」

照片一出，網友紛紛稱讚白冰冰保養得宜，「哇！真的好像喔！冰姐本人更年輕漂亮，皮膚白皙」、「沒有變化，還是美麗」、「姐，妳永遠都好年輕貌美，愛妳！」

▲白冰冰曬出年輕時的照片。（圖／白冰冰臉書）

窮到接近破產！陸男花10元「喜中967萬」 秒發員工獎金





不少人心中都有一個「彩券夢」，打算平日花點小錢試試手氣買彩券，希望自己能被運氣之神眷顧，從此鹹魚翻身。日前在中國重慶市就有一名胡姓男子經營的公司差點面臨倒閉，連員工的薪水都快發不出來，不過，日期他經過彩券行，花了10元買彩券，沒想到竟幸運中了頭獎，喜獲967萬意外之財（折合新台幣約4144萬元），領獎當天更是帶著公司的會計人員，直接在兌獎現場算起該給員工的薪水和獎金。（編輯：許苡晴）



