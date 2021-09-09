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部分學生居住社區啟動居隔　板橋某國小9日起預防性停課

▲新北市長侯友宜8日前往視察社區清空的情形。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.08）
▲新北市長侯友宜8日前往視察社區清空的情形。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.08）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-09 00:08:09

板橋某幼兒園的群聚感染案，CDC已證實為Delta變異株，新北市政府不敢大意；新北市板橋區的1所國小，因部分學生居住的社區被市府列為清空計畫，已安排入住集中檢疫所、防疫旅館，並等待PCR 檢驗的結果，因此9日起預防性的停課至少3天。

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板橋區這所預防性的停課國小，與被市府列為全棟清空的社區有地緣關係；校方8日傍晚接獲市府教育局的通知，因部分學生居住的社區，目前啟動居家隔離措施，並進行 PCR 檢驗等待結果中，基於防疫工作為求謹慎，自9 日起進行預防性的停課（包含幼兒園學生），直至PCR檢測結果為陰性的隔日起復課。

校方指出，停課期間採取線上授課，依照課表進行，上課30分鐘休息20分鐘，待確認復課的時間後，將會在校網的首頁公布，同時防疫需要大家齊心協力，讓我們將擔心轉化為祝福，讓我們以支持取代猜測與打聽，一同維護應有的隱私空間，共同度過這段艱辛的防疫期，儘快回歸正常的生活；據了解，預防性的停課至少3天。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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