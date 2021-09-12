18萬人全傻眼！男見「神技停車」讚嘆 隔天車卻憑空消失
開車族對於停車的狀況特別敏感，若是沒有留好空間的話，車子會很容易開不出去，但你有遇過種情況嗎？日本就有網友分享，他在住家附近建築物旁的巷子，看到一台汽車橫停在中間，整台車緊貼著牆壁，讓他不禁好奇「怎麼停的？」貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-12 07:00:00
綜合外媒報導，日本一名網友「禿虎」在《Twitter》貼出一張照片，只見一台汽車橫停在建築物旁的巷子，無論是車頭、車尾都緊貼著牆壁，絲毫沒有一點空隙。更神奇的是，那台汽車隔天就不見了，讓他十分好奇「到底是怎麼停進來的？」
貼文曝光後，也吸引18萬多人按讚，紛紛留言笑說，「是飄移大神吧」、「我覺得是變形金剛吧」、「不就飄移停車？豆腐店的兒子嗎？」、「甩尾之神的停車術」、「該不會出動了吊車吧？」、「難道是少林足球的鐵砂掌停車術」、「這是一輛可以橫著開的車子？」、「應該是停車後兩旁建築物才蓋起來的吧」。
不過，也有網友認真分析，「應該是堆高機搬過來的啦，施工現場常常會這樣搬車」，其他人聽到瞬間解開心中的疑惑。禿虎也恍然大悟，並指出那邊是某公司的場地，有一、兩台堆高機也不奇怪。（編輯：許智超）