台灣目前最夯的狗是？網狂點名「牠」：超可愛又不會亂叫

寵物不僅可以陪伴我們，每天看到牠們可愛的模樣更能保持良好心情，會心一笑。而近日一名網友就好奇在PTT提問「現在最夯的狗是柴犬嗎？」結果全場答案幾乎一面倒，紛紛贊同，直誇「柴犬真的超可愛，而且很乖、不會亂叫，又不會咬人。」

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原PO在

PTT女孩板

發文表示，感覺好像常看到柴犬的新聞，或是網路短片之類的，他提到，以前最夯的好像是「貴賓狗」、「馬爾濟斯」獲「博美」之類的，他並好奇詢問大家「現在最夯的狗是柴犬嗎？ 」

▲柴犬。（圖／取自pixabay）

問題一出，立刻掀起熱烈討論，大家紛紛回應「當然是柴犬啊！之前都是法鬥跟紅、黑貴賓，但是現在真的很流行柴犬，其實看久了會覺得蠻可愛的，很乖、不會亂叫、不會咬人」、「柴犬真的不太會叫」、「柴、臘、哈，目前最夯的三隻」、「柴犬可愛炸！」「這幾年柴犬超多人養，以前都是黃金跟拉拉，現在走到哪都遇到柴，家裡兩柴一米克斯，養狗實在太療癒了」、「柴犬超可愛，柴犬真的都有一個引人發笑的呆。」

另還有網友直指「好像嬌小可愛型的比較受歡迎，也比較容易養。我喜歡狼犬、杜賓、牧羊犬、獒犬、聖伯納之類的大狗，越凶越有魅力，只是我養不起。」「吉娃娃最高」、「法鬥啦！可愛到不行」、「柯基吧！」「還以為貴賓最多人養，因為親人聰明」、「台灣米克斯才是王道」、「柴柴會掉毛又固執，需要教」。（編輯：許苡晴）