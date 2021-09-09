月薪50萬還須「包辦所有家事」！外商男痛喊：婚姻是折磨
許多夫妻在婚後會因為各種觀念的差異，導致爭執與摩擦不斷發生。就有位在外商工作的高薪男子，訴說自己「悲苦的日常生活」，詳細遭遇曝光也引發網友感慨。
編輯中心/綜合報導
2021-09-09 10:58:46
原PO在臉書《靠北婚姻2.0》上訴苦「我是一個月收五十萬的外商主管，每個月給老婆40萬家用，剩下10萬我拿去付房租、車貸、日常生活等開支，但每次在家洗碗、洗衣、清理寵物大小便的都是我，孩子也是我接送保母家」。
原PO表示，雖然老婆也有上班，且七點下班回家後孩子才由女方負責照顧，但「孩子睡著後，老婆都會看直播到半夜，不趕快休息」。
這樣的日常生活也讓原PO相當無奈「我真的好累，公司的事情一堆，每天都在衝來衝去，每次請老婆多負責一點，只會說時間來不及，溝通也無法改變，我就像養了一個大小孩一個小小孩，有時候想想娶一個傭人還比較方便」。
不少網友看完後也紛紛搖頭，「正常來說月收50的生活煩惱不會是這些，錢花一花就完事了」、「山不轉路轉，40萬裡撥錢請傭人，多留一些錢給你這邊的開支」、「給老婆的月薪另撥十萬，請全職家管不是更好？」、「月收50萬還在租房車貸，我不用8萬就不用車房貸，虧你高薪還搞得這麼累」、「50萬的月收，請幫傭，綽綽有餘」。（編輯：潘毅）