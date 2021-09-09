「國產速克達」越賣越貴？專家吐漲價秘密：回不去以前了
台灣騎乘機車的人非常多，往往在上下班尖峰路段，車潮都擠滿道路，這也讓台灣有「機車王國」的稱號，而隨著機車數量龐大，車款也是不斷的推陳出新，但隨著時代推進，似乎「國產速克達」的價格也比以前高出許多，近日就有網友對此表示質疑，這也引起了專家吐露出了漲價的秘密，直言「回不去以前了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-09 10:53:31
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「國產白牌塑膠車一台要7萬是不是超坑人？」的文章表示，「最近看電視都會看到機車廣告，我也沒認真看是哪牌，不過我聽到的廣告內容是一台機車『只』要7萬」，這讓原PO不敢置信，「我是不是聽錯了啊？一台沒路權二輪的代步工具『只』要7萬...我還不如買台中古二手車5萬就有，現在機車是在貴幾點的啦」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而面對機車售價攀升，立信輪業總經理張楨彬針對這個現象指出，「因應政策改變，例如環保或安全要求，漲幅就會比較大。但其實每年都會漲，主因是跨年度時車廠調控庫存，平均會調漲1000到1500元左右，長期以來業界都這樣做。有時候清完庫存會調降價格，但大多不會再將價格調回來」。而鑫鴻車業銷售經理魏貴芝透露，「20年前125的頂級車大不了5萬多元，現在頂級車款快10萬。消費者會比較自己薪資和車價漲幅，怎麼漲了快一倍！」她進一步提到，許多長銷車款的關鍵零組件，過去十多年來因規模經濟，成本變低，但卻沒有反映在整車價格上。
她更分析，主要原因就是國內車廠面臨車市萎縮，營收獲利不如以往，有機會漲價時，多少能彌補一些營運上的缺口。但是機車價格居高不下，首當其衝的就是消費者。（編輯：王柏文）