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影／侯友宜：板橋社區增裝修工染疫　幼兒園居隔增2境外

▲新北市長侯友宜在召開疫情說明記者會前，與局處首長及幕僚討論疫情。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.09）
▲新北市長侯友宜在召開疫情說明記者會前，與局處首長及幕僚討論疫情。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.09）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-09 11:13:04｜2021-09-09 11:24:56

板橋某幼兒園的群聚感染案延燒，並導致一處社區大樓截至今（9）日上午10點已有10人（含境外的家屬）確診；新北市長侯友宜今日在疫情記者會上表示，全社區785位的住戶篩檢後，目前全數為陰性，但增加2例的境外家屬確診，及1名的裝修工人PCR陽性。

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▲新北市長侯友宜今日率相關局處首長召開疫情說明記者會。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.09）
▲新北市長侯友宜今日率相關局處首長召開疫情說明記者會。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.09）
侯友宜指出，為有效阻斷傳疫情的播鏈，連夜清空社區並做篩檢，全社區785位的住戶已全部篩檢完畢，目前全數為陰性，而B棟364位的住戶全部清空送集中檢疫中心；不過，有1名的裝修工人PCR陽性，是在B棟不同樓層，是否跟本案有關連，詳細的疫調還在追查中。

侯友宜說，新北市學校停課的標準，只要有居家隔離、不等PCR的結果，就採取預防性的停課，今日有13個學校、3176位學童停課，這2天停16校、7369位學童，隨著PCR陰性證明出來後就能復課；目前整個社區的住戶皆為陰性，等明日確定PCR的結果全數都陰性，才會復課，用高規格的標準保護孩子。

侯友宜指出，目前居家隔離的民眾中，有增加2例的境外家屬確診，但CT值都很高，另匡列951位的居家隔離者中，並無新增的個案；市府會不斷的反覆做PCR，5天後會再做一次的PCR，只要跟大樓有關的人員，都是擴大匡列、擴大採檢，以確保沒有疏漏之處，好好地守住這波的疫情。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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