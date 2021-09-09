影／侯友宜：板橋社區增裝修工染疫　幼兒園居隔增2境外

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侯友宜指出，為有效阻斷傳疫情的播鏈，連夜清空社區並做篩檢，全社區785位的住戶已全部篩檢完畢，目前全數為陰性，而B棟364位的住戶全部清空送集中檢疫中心；不過，有1名的裝修工人PCR陽性，是在B棟不同樓層，是否跟本案有關連，詳細的疫調還在追查中。
侯友宜說，新北市學校停課的標準，只要有居家隔離、不等PCR的結果，就採取預防性的停課，今日有13個學校、3176位學童停課，這2天停16校、7369位學童，隨著PCR陰性證明出來後就能復課；目前整個社區的住戶皆為陰性，等明日確定PCR的結果全數都陰性，才會復課，用高規格的標準保護孩子。
侯友宜指出，目前居家隔離的民眾中，有增加2例的境外家屬確診，但CT值都很高，另匡列951位的居家隔離者中，並無新增的個案；市府會不斷的反覆做PCR，5天後會再做一次的PCR，只要跟大樓有關的人員，都是擴大匡列、擴大採檢，以確保沒有疏漏之處，好好地守住這波的疫情。
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