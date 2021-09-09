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一堆人從來不搭高鐵？眾揭「致命理由」：2縣市直接過關

▲高鐵因為快速的特性，成為不少人北高往來的重要交通工具。（示意圖／記者陳致宇攝）
▲高鐵因為快速的特性，成為不少人北高往來的重要交通工具。（示意圖／記者陳致宇攝）

編輯中心/綜合報導

2021-09-09 13:01:15｜2021-09-09 13:01:20

台灣的大眾運輸工具發展日益完善，除了老字號台鐵、客運以外，還有超快速的高鐵等等，因各有優缺點，每個人選擇往返城市的交通工具也不同。近日，就有網友討論「高鐵速度明明很快，為什麼有人還是堅持要搭台鐵啊？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「現在高鐵快速便利又非常省時，反觀台鐵比較常誤點，搭車的時間也相對比較長，但是怎麼還是有人不搭高鐵，只搭台鐵？請問只搭台鐵的人心裡都在想些什麼？」

▲網友分享自己深夜搭高鐵北上時，發現自己座位上已經有坐人。（圖／NOWnews資料照)
▲網友不解為何很多人不搭快速的高鐵，仍舊選擇台鐵搭乘。（圖／NOWnews資料照)
貼文一出，網友紛紛回應「我家就住在小站，高鐵是會停嗎」、「高鐵就沒有小站啊，硬要搭高鐵又要搭計程車回家欸」、「我住市區，高鐵不停市區」、「我從烏日下車你要來接我回沙鹿嗎？」、「很多高鐵車站都在偏遠地區....台鐵直接停在市區裡欸」、「高鐵除了台北跟高雄是在市區轉乘，其他都離超遠」、「只有起訖點在北高的才方便啊」、「家跟公司旁邊就台鐵站，還在那邊搭高鐵，是在？」

綜合網友意見，不少人分享不搭高鐵的原因在於，目前台灣高鐵都停大站居多，但台鐵的分站較細；另外則是因為除了台北以及高雄有三鐵共構以外，其他縣市的高鐵都距離市區比較遠，例如台南高鐵站、台中高鐵站都有如此狀況，但台鐵都能直停市中心，相對也比較方便，因此，若是以短距離來說台鐵或許比高鐵來的更加便利，這也是台鐵在台灣仍舊有不可取代的地位的主因。（編輯：張嘉哲）

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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