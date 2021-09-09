「面試關鍵半小時」會問啥？全場抖出4重點：後面就輕鬆
求職的過程當中，面試是非常重要的一個環節，不僅是自己對公司有所了解，也能讓公司清楚知曉自己的能力以及背景，但面試時，面對長官的提問，常常有些問題難免尷尬以及難回答。近日，就有網友表示疑惑「在『面試的關鍵半小時』會問什麼？」沒想到全場的網友便抖出了4個重點，直言「聊到後面就輕鬆了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-09 13:12:37
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「面試一人要花半小時大概會問哪些東西」的文章表示，「我在疫情期間猛投履歷，好不容易終於收到面試通知，不過信上說大概一個人會需要談20至30分鐘，請問大概是怎樣的面試內容會需要這麼久啊？通常這個長時間的面試需要準備哪些東西，有沒有八卦」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而全場網友更是點出了4個重點，分別為「自我介紹」、「自身的優缺點」、「是否了解工作內容」和「為何會想面試這個工作」，「真的要面試的主管，自我介紹完後會認真對應聘人詢問很多，都是練習聊天而已」、「自介完問些基本的就開始聊天了，問專業問題可以問很久，除非你是面那種免洗工作」、「一堆可以問，除非你面試的工作門檻很低」。（編輯：王柏文）