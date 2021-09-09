中市中秋晚會可舉辦　嚴禁脫口罩、飲食

（中央社記者趙麗妍台中9日電）Delta病毒株在台灣二度爆發，中秋連假將至，台中市戶外公共場域禁止烤肉活動，台中市政府今天宣布，各地中秋聯歡晚會可照常舉行，但嚴禁脫口罩、飲食。





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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，各縣市政府規定中秋期間禁止戶外烤肉。國民黨籍台中市議員林汝洲今天在市議會市政總質詢時表示，許多里長不斷詢問是否能舉辦中秋晚會。





市長盧秀燕表示，Delta病毒來勢洶洶，台中防疫寧嚴勿鬆。台中市衛生局長曾梓展指出，聯歡活動可辦，但不能脫下口罩並禁止飲食，後續也會觀察疫情狀況，滾動性檢討。





民政局長吳世瑋說，中秋前很多民眾就會在家門口烤肉，今年規定除了公共場域，家門口騎樓下也禁止烤肉，會請區公所組成騎樓巡守隊，加強巡邏勸導，請民眾配合。





台中市衛生局表示，9月7日起至9月21日止，所有戶外公共場域包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等會與不特定人士接觸的場域，皆禁止烤肉；若家裡烤肉則以同住家人為限。





9月9日起至9月21日止，民眾在台中參加集會活動時應全程戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。以上若有違規可依「傳染病防治法」規定，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，必要時得限期改善，屆期未改善者，按次處罰。（編輯：張芷瑄）1100909



