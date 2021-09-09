COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中市中秋晚會可舉辦　嚴禁脫口罩、飲食

▲Delta病毒株在台灣二度爆發，中秋連假將至，台中市戶外公共場域禁止烤肉活動，台中市政府今天宣布，各地中秋聯歡晚會可照常舉行，但嚴禁脫口罩、飲食。(圖／記者柳榮俊攝)
▲Delta病毒株在台灣二度爆發，中秋連假將至，台中市戶外公共場域禁止烤肉活動，台中市政府今天宣布，各地中秋聯歡晚會可照常舉行，但嚴禁脫口罩、飲食。(圖／記者柳榮俊攝)

中央社

2021-09-09 14:11:39

（中央社記者趙麗妍台中9日電）Delta病毒株在台灣二度爆發，中秋連假將至，台中市戶外公共場域禁止烤肉活動，台中市政府今天宣布，各地中秋聯歡晚會可照常舉行，但嚴禁脫口罩、飲食。

我是廣告 請繼續往下閱讀

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，各縣市政府規定中秋期間禁止戶外烤肉。國民黨籍台中市議員林汝洲今天在市議會市政總質詢時表示，許多里長不斷詢問是否能舉辦中秋晚會。

市長盧秀燕表示，Delta病毒來勢洶洶，台中防疫寧嚴勿鬆。台中市衛生局長曾梓展指出，聯歡活動可辦，但不能脫下口罩並禁止飲食，後續也會觀察疫情狀況，滾動性檢討。

民政局長吳世瑋說，中秋前很多民眾就會在家門口烤肉，今年規定除了公共場域，家門口騎樓下也禁止烤肉，會請區公所組成騎樓巡守隊，加強巡邏勸導，請民眾配合。

台中市衛生局表示，9月7日起至9月21日止，所有戶外公共場域包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等會與不特定人士接觸的場域，皆禁止烤肉；若家裡烤肉則以同住家人為限。

9月9日起至9月21日止，民眾在台中參加集會活動時應全程戴口罩，除補充水分外，禁止飲食。以上若有違規可依「傳染病防治法」規定，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，必要時得限期改善，屆期未改善者，按次處罰。（編輯：張芷瑄）1100909

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
即時
推薦閱讀