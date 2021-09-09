「誰早餐會花200元」？早餐店老闆嫌五倍券 同業卻打臉
行政院今（9）日上午公布五倍券相關施行措施，將於9月22日開放數位綁定、紙本則為25日開放預購，並預計於10月8日開放領取使用。不過針對五倍券面額，也有部分店家不滿抱怨，也意外引發兩派人馬爭論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-09 15:05:17
原PO在臉書《爆廢公社公開版》上發文提到，「今天早上去買早餐時，聽到老闆在抱怨五倍券對生意幾乎沒幫助，他說『誰買早餐會一次買200元？很少人一個人會這樣買』一杯奶茶加三明治約40元、買碗麵線也才50元」，質疑五倍券對店裡生意毫無助益。
不過貼文曝光後，卻有不少網友跳出回應「店家可以選擇找零不是嗎？」、「我平常早餐隨便點都超過兩百耶」、「家裡四個人早餐差不多都200」、「這個時候就要思考怎樣對自己的生意有幫助，例如設計振興券團體套餐，鼓勵別人集資購買，只要自己的餐點有一定水準，套餐又吸引人，一家人一家人的來買，就對生意有幫助了」、「賣早餐的根本不用被振興，我就是賣早餐的，你不用鑽牛角尖了」。
而針對五倍券面額的爭議，行政院長蘇貞昌也在今日的記者會中提到，五倍券雖規定不可找零，不過有給予店家彈性空間，「不能拿1000元買10元，要求店家找零」，但若是小金額的交易可允許店家找零，政府會尊重店家的營業考量。（編輯：潘毅）