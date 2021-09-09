像刈包的「國宴級料理」？老饕驚喜曝正解：吃到飽都狂拿

台灣小吃不論夜市街頭或餐廳飯店都十分常見，不過有時候平凡的餐點除了透過主廚的妙手烹飪外，還得替換上富有象徵意味或聽起來吉祥的名稱才端的上檯面，例如「螞蟻上樹」、「佛跳牆」、「花好月圓」等經典辦桌菜，光看菜名反而無法聯想起料理本身。日前就有一名網友想起一道「國宴級料理」，卻怎麼也無法想起正式名稱，只形容「長得像刈包」，話題曝光後引發不少網友推測，其中也有老饕立刻認出正解，更樂喊「吃到飽都會拿！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名男網友日前在社群論壇「Dcard」上發文表示，自己近日想起「一種很像刈包的食物」食指大動同時卻不記得該項料理的正式名稱，只記得外觀和刈包雷同，都是類似夾餅的食物，而且一般只有餐廳才會販售，「餅皮是像圖片這種偏平薄的，內餡我記得醬是甜甜的，肉好像是類似火腿之類的東西，我快想破頭了！」。

文章曝光後掀起不少網友討論，有民眾就根據線索紛紛留言推測「烤鴨夾餅啦！選我正解」、「逢甲有一家烤鴨捲餅好像是這種餅皮」、「這叫台式塔可不是？」，但也有老饕立刻明白原PO心心念念的料理，留言解釋這道料理名為「富貴雙方」，俗稱蜜汁火腿，「吃到飽好像有！每次都會拿真的超好吃」、「富貴雙方好好吃～」、「蜜汁火腿，以前很愛吃」。

▲原PO想破頭卻想不起該像菜色的名稱相當苦惱。（圖／翻攝自Dcard）

事實上，這道「國宴級料理」富貴雙方最早的背景故事是湘菜大廚彭長貴當時替販賣火腿卻經常調頭寸的友人所研發的吃法，據了解，其作法是採火腿中間最質優的腱心肉部分切成薄片後，灑上棉糖以中和鹹味，接著包上耐熱的玻璃紙，以荷葉捆緊烤熟，製成蜜汁火腿。再用豆腐皮和著蝦米、火腿蓉，裹上麵粉酥炸製成烤素方。另配有特製麵包皮，於上菜時分開擺放，將蜜汁火腿及烤素方包入特製麵包皮中食用。（編輯：楊智傑）