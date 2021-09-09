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新北本土＋2　侯友宜：幼兒園案新增2例境外移入

▲新北市長侯友宜今（9）日表示，幼兒園群聚案有2例境外移入的確診，都是案16160確診埃及爸的家屬。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.09）
▲新北市長侯友宜今（9）日表示，幼兒園群聚案有2例境外移入的確診，都是案16160確診埃及爸的家屬。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.09）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-09 16:11:01

新北今（9）日＋2！新北市長侯友宜表示，今日新北新增2例的個案，分別是新增及居家隔離中陰轉陽各1例，2例都分布在三重區，但跟幼兒園的群聚案無關；此外，幼兒園群聚案有2例境外移入的確診，都是案16160確診埃及爸的家屬。

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侯友宜指出，今日新增的案16167，因為工作的需求職場採檢，9月8日採檢PCR陽性，CT值33，感染源疫調中；此外，而案16172為案16167的同住友人，匡列居家隔離採檢PCR陽性，CT值31，應屬於舊案；

至於2例境外移入的個案，同住在三重區的公寓，案16169、案16170在6月3日至8月4日的期間在埃及，檢疫期間的採檢均為陰性，為案16160埃及爸爸的家屬；埃及爸的孩子確診時被匡列居家隔離，9月7日採檢PCR陰性，移送居家隔離再行採檢為PCR陽性，CT值都很高、分別為36.6及34.6。

▲板橋幼兒園群聚案的關聯圖。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲板橋幼兒園群聚案的關聯圖。（圖／新北市政府衛生局提供）

侯友宜說，板橋某社區最新的篩檢結果出爐，現有住戶785人全部篩檢完畢，採檢結果全屬陰性；不過，有一位非大樓住戶的裝修工人，短暫的進入社區B棟工作，經採檢後PCR陽性（戶籍在北市），其太太也確診，是否與幼兒園的群聚案有關，還需要追查做詳細疫調。

因確診案分布在社區的同棟、不同樓層，侯友宜也呼籲，居家開窗維持通風（含衛浴空間）、落實三明治洗手法－養成碰觸公共場所物品前後，手部酒精消毒的習慣、社區的公共空間，包括電梯、信箱、交誼廳等加強消毒的頻率，及落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離等個人防護措施。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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