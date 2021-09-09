新北本土＋2　侯友宜：幼兒園案新增2例境外移入

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至於2例境外移入的個案，同住在三重區的公寓，案16169、案16170在6月3日至8月4日的期間在埃及，檢疫期間的採檢均為陰性，為案16160埃及爸爸的家屬；埃及爸的孩子確診時被匡列居家隔離，9月7日採檢PCR陰性，移送居家隔離再行採檢為PCR陽性，CT值都很高、分別為36.6及34.6。
侯友宜說，板橋某社區最新的篩檢結果出爐，現有住戶785人全部篩檢完畢，採檢結果全屬陰性；不過，有一位非大樓住戶的裝修工人，短暫的進入社區B棟工作，經採檢後PCR陽性（戶籍在北市），其太太也確診，是否與幼兒園的群聚案有關，還需要追查做詳細疫調。
因確診案分布在社區的同棟、不同樓層，侯友宜也呼籲，居家開窗維持通風（含衛浴空間）、落實三明治洗手法－養成碰觸公共場所物品前後，手部酒精消毒的習慣、社區的公共空間，包括電梯、信箱、交誼廳等加強消毒的頻率，及落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離等個人防護措施。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。