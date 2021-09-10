房市／買房前先看　結構技師教正確選好宅

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再者，戴雲發說明，可觀察大樓外觀是否有經地震破壞的45度裂縫、外牆是否有磁磚、大理石掉落，大樓一樓的主樑是否有45度裂縫，也因樓梯牆是地震來時最易產生裂縫的地方，因此可沿著樓梯牆向上觀察是否有裂縫；走進當戶則觀察窗角是否有裂縫、壁癌漏水情形，若是受裝潢掩蓋，肉眼無法辨識，也可尋求防漏水廠商配備的紅外線掃瞄儀器，以科技儀器檢視滲漏水風險。
第二則是「外觀與環境品質」，戴雲發表示，大樓外觀剛蓋好都很美觀，但需留意是否能永續維持，避免蓋了幾年後，產生髒汙或磁磚掉落的情形，例如有些建築大樓會有防污染的設計，在大樓頂端製作「滴水線」，3公分左右的線板，讓下雨的水瀑不會沿著牆壁留下水漬，而入住幾年後，若是要清洗大樓外觀，是否有無預留清洗的設備等。
戴雲發進一步表示，有的大樓夜晚會打燈，但在市區燈光若打得太亮，不僅不美，還造成光害，而環境品質的細節也需重視，例如社區內有游泳池，水池邊若種很會掉葉的樹種，或是容易引來毛蟲，對於後續管理與居民使用品質均不佳。
第三則是留意「機能美學與室內空間」，戴雲發說明，現在住宅大多小坪數，因此室內的使用機能更為重要，例如馬桶與牆壁的距離是否舒適、淋浴間使用時，雙手往上舉不會因為空間過窄而碰到牆壁。
再來常見的是室內空間是房屋坪數雖不小，但室內走道過多，影響居家空間使用機能，戴雲發說明，因室內走道的功用只能作為走道，但若是走道連結餐廳與客廳，就能讓室內空間更寬敞，提升居住舒適度。
戴雲發表示，消費者也可留意大樓的通用設計，例如各個空間盡量不要有門檻，門的距離寬度至少75公分，日後老後或發生意外時輪椅才能通行，而走廊至少要90公分寬，兩人交會時才不至過於擁擠。
第四則是「機電設備與物業管理」，戴雲發表示，若是新成屋，可詢問建商管線、機電設備是否有埋進結構體裡，避免對結構造成弱點與破壞，也因機電、管線約15年需更新一次，因此若是管線、機電設備另外預留空間，對於日後的維修、功能擴充都更方便。
而物業管理則需考量日後入住的生活型態，戴雲發表示，現今網購、外送等消費型態盛行，大樓管理室在設計時是否有空間可放置暫收包裹、冷凍、冷藏設備等，垃圾集中室是否有冷藏設備，有的廚餘垃圾處理設備為感應式，甚至手都不用碰到髒污，這些設計也關乎日後的物業管理品質，與住戶的生活品質息息相關。
最後則是「健康無毒環境」，戴雲發說明，現代人裝潢時已有壁紙、地板等建材要使用無毒材料的觀念，但較少注意的細節例如膠水是否無毒，以及室內可裝設正負壓的交換系統，可以過濾室內空氣灰塵與有害物質，種種細節消費者如果多加了解，在與建商、設計公司接洽時，能更增進自己的生活品質。