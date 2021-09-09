麥當勞店員忍不住了！「6字」開嗆客人　原因曝光：衰爆

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「再來，一堆客人跑來問優惠券，這個我無話可說，但同樣可以不要一直罵服務員嗎？我說一句難聽的，有哪一間餐廳可以24hr無休一直發放優惠卷？有給就要偷笑了，我相信很多顧客覺得麥當勞給優惠是很正常的，我當然也接受，但說到底，請不要再罵服務員！」
原PO心累提到「我們很累，你們要手機支付，APP改版給你們了，你們卻對基層員工態度不禮貌；你們要優惠卷，公司可能優惠卷政策還在調整，你們卻對基層員工抱怨優惠消失了；你們當初買卡片，只是希望有點數累積，因為划算，現在自己不會使用APP卻對我們大喊要退卡，說到底，關我們什麼事？改版APP真的是誕生新一匹奧客！」
貼文一出，網友紛紛回應「真的辛苦了....動不動就破口大罵的人，真的不要造成人家困擾」、「店員真的衰到爆」、「真的衰爆，好像店員是開發APP的一樣，這種客人就是欠嗆」、「辛苦了...真的奧客很討厭」、「優惠還是有給阿，變成轉盤不是嗎？有效期限還比舊版長欸，運氣問題是在吵什麼」、「剛出新的東西本來就會有適應期，大家可以不要這麼火爆嗎？店員很可憐啊」、「同是麥胞路過，今天上班站櫃檯真的是理智線快斷掉，客人都不搞清楚狂問」。（編輯：張嘉哲）