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麥當勞店員忍不住了！「6字」開嗆客人　原因曝光：衰爆

▲我國速食業者眾多，其中領頭羊麥當勞因為其獨特風味的薯條，深受不少饕客喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲我國速食業者眾多，其中領頭羊麥當勞因為其獨特風味的薯條，深受不少饕客喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-09 17:32:44

我國速食業者眾多，其中領頭羊麥當勞因為其獨特風味的薯條，深受不少饕客喜愛。而近日麥當勞推出全新APP後，話題性不斷，不過才剛上路沒多久，就有店員直接爆氣直呼「關我們什麼事？」其完整遭遇曝光後，吸引不少網友熱議。

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一名麥當勞員工在「Dcard」貼文指出「9月1日推出麥當勞新版APP，身為麥胞我真的第一次氣到回家還在罵客人，現在APP給你綁行動點點卡，結果一堆客人進門就說這個使用很複雜怎樣的，請問一下，哪個行動支付一開始使用不複雜？我們店員也沒有實際在改版前操作過，也是很努力幫大家解答，結果被客人破口大罵，是什麼意思？」

「再來，一堆客人跑來問優惠券，這個我無話可說，但同樣可以不要一直罵服務員嗎？我說一句難聽的，有哪一間餐廳可以24hr無休一直發放優惠卷？有給就要偷笑了，我相信很多顧客覺得麥當勞給優惠是很正常的，我當然也接受，但說到底，請不要再罵服務員！

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▲麥當勞最近推出新版APP，結果讓店員氣炸表示「不少客人不會用就破口大罵」，引發討論。（圖/Dcard）
原PO心累提到「我們很累，你們要手機支付，APP改版給你們了，你們卻對基層員工態度不禮貌；你們要優惠卷，公司可能優惠卷政策還在調整，你們卻對基層員工抱怨優惠消失了；你們當初買卡片，只是希望有點數累積，因為划算，現在自己不會使用APP卻對我們大喊要退卡，說到底，關我們什麼事？改版APP真的是誕生新一匹奧客！」

貼文一出，網友紛紛回應「真的辛苦了....動不動就破口大罵的人，真的不要造成人家困擾」、「店員真的衰到爆」、「真的衰爆，好像店員是開發APP的一樣，這種客人就是欠嗆」、「辛苦了...真的奧客很討厭」、「優惠還是有給阿，變成轉盤不是嗎？有效期限還比舊版長欸，運氣問題是在吵什麼」、「剛出新的東西本來就會有適應期，大家可以不要這麼火爆嗎？店員很可憐啊」、「同是麥胞路過，今天上班站櫃檯真的是理智線快斷掉，客人都不搞清楚狂問」。（編輯：張嘉哲）

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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