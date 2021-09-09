麥當勞店員忍不住了！「6字」開嗆客人　原因曝光：衰爆

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我們店員也沒有實際在改版前操作過，也是很努力幫大家解答，結果被客人破口大罵，

但說到底，請不要再罵服務員！

▲麥當勞最近推出新版APP，結果讓店員氣炸表示「不少客人不會用就破口大罵」，引發討論。（圖/Dcard）

你們卻對基層員工態度不禮貌

關我們什麼事？