影／五支色鉛筆畫出水果塔　不藏私繪畫技巧成品超立體

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「吉娜吉普賽ginagypsy」高中就讀復興美工，繪畫天分從此時茁壯增深，大學時期就讀台灣藝術大學電影系，學生時期就參與過台灣大大小小的國際影展，爾後至印度旅行，意外開啟批貨創業的路途。此外吉娜還是一位手工皮件藝術家，以及寫作作家等，現在也有經營手繪藝術課線上課程，斜槓多重身分令人驚艷。
影片中吉娜介紹，她將使用紅色、黃色、藍色、黑色、白色等五種色鉛筆，挑戰完成鮮豔的繽紛水果塔繪畫。她講述，因水果塔是糕餅類，她使用接近的餅皮的黃色做草稿，下筆時必須輕巧，爾後在疊加色彩的時候就不用擔心變髒、草稿線蓋不過去的問題。
下筆時筆觸輕巧，利用各種顏色的疊加製造顏色變化：「請記得因為選擇顏色不多，所以即使不需要一直更換顏色，只要你掌握住下筆的力道，依舊可以做出不同層次的紅色系」。利用水果上的主色去做疊加調配，例如草莓主色是紅色、藍莓是紅色與藍色，接著各自使用黑與白去做暗部與亮部的調整。
影片尾聲，吉娜也表示自己第一次嘗試這樣的挑戰，她認為十分有趣，成果也相當滿意。喜歡畫畫的你，不妨也跟著吉娜一起嘗試看看吧！（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權： 吉娜吉普賽ginagypsy
原始影片：https://youtu.be/mCRufUbWFYQ
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