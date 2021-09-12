COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／五支色鉛筆畫出水果塔　不藏私繪畫技巧成品超立體

▲ 只要懂得上色技巧，5種色鉛筆也能畫出鮮豔的水果塔。（圖／吉娜吉普賽ginagypsy 授權）
▲ 只要懂得上色技巧，5種色鉛筆也能畫出鮮豔的水果塔。（圖／吉娜吉普賽ginagypsy 授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-12 10:00:00

俗話說「工欲善其事，必先利其器」，有些人可能會想思考，想要畫好一幅畫可能需要五顏六色、色彩繽紛的色鉛筆，但是擁有 8 種身分的全職斜槓 YouTuber「吉娜吉普賽ginagypsy」，就要教大家如何用 5 種顏色的色鉛筆，就能畫出垂涎三尺的的繽紛水果塔！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲ 吉娜擁有多個斜槓身分。（圖／吉娜吉普賽ginagypsy 授權）


「吉娜吉普賽ginagypsy」高中就讀復興美工，繪畫天分從此時茁壯增深，大學時期就讀台灣藝術大學電影系，學生時期就參與過台灣大大小小的國際影展，爾後至印度旅行，意外開啟批貨創業的路途。此外吉娜還是一位手工皮件藝術家，以及寫作作家等，現在也有經營手繪藝術課線上課程，斜槓多重身分令人驚艷。


▲
▲ 使用與餅皮顏色相近的黃色做草稿線，下筆要輕柔。（圖／吉娜吉普賽ginagypsy 授權）

影片中吉娜介紹，她將使用紅色、黃色、藍色、黑色、白色等五種色鉛筆，挑戰完成鮮豔的繽紛水果塔繪畫。她講述，因水果塔是糕餅類，她使用接近的餅皮的黃色做草稿，下筆時必須輕巧，爾後在疊加色彩的時候就不用擔心變髒、草稿線蓋不過去的問題。


▲
▲ 藍莓主色為紅色、藍色。（圖／吉娜吉普賽ginagypsy 授權）

下筆時筆觸輕巧，利用各種顏色的疊加製造顏色變化：「請記得因為選擇顏色不多，所以即使不需要一直更換顏色，只要你掌握住下筆的力道，依舊可以做出不同層次的紅色系」。利用水果上的主色去做疊加調配，例如草莓主色是紅色、藍莓是紅色與藍色，接著各自使用黑與白去做暗部與亮部的調整。

影片尾聲，吉娜也表示自己第一次嘗試這樣的挑戰，她認為十分有趣，成果也相當滿意。喜歡畫畫的你，不妨也跟著吉娜一起嘗試看看吧！（影音編輯：謝美伶）


▲
▲ 5 種色鉛筆就能畫出鮮豔的水果塔。（圖／吉娜吉普賽ginagypsy 授權）

▶ 感謝授權： 吉娜吉普賽ginagypsy
原始影片：https://youtu.be/mCRufUbWFYQ
【吉娜吉普賽】Instagram
【吉娜的手繪課】Instagram
【吉娜吉普賽】粉專

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀