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手機防偷窺保護貼好用嗎？過來人曝「2缺點」：很不方便

▲有網友買了手機防偷窺保護貼，但實際使用後卻覺得「效果怪怪的」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友買了手機防偷窺保護貼，但實際使用後卻覺得「效果怪怪的」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-09 18:11:46

現在智慧手機可以說是人手一支，非常普遍，且不少民眾在手機螢幕上多貼一層保護貼，除了保護螢幕避免摔傷外，甚至還有的保護貼號稱擁有防偷窺的效果。不過有網友實際使用手機防偷窺保護貼後，卻覺得「好像怪怪的」，引發熱議。

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原PO在臉書社團《爆系知識家》發文，透露自己買了手機防窺保護貼，號稱上下左右都有防窺功能，但實際使用後卻覺得怪怪的。於是請教大家，「防窺功能不是旁邊的人看起來應該都是全黑的嗎？」更在文末標註關鍵字解釋，「只是好奇防窺的效果到底是怎樣」。

▲原PO手機使用防偷窺保護貼，從側面角度看確實變暗。（圖／翻攝自《爆系知識家》臉書）
▲原PO手機使用防偷窺保護貼，從側面角度看確實變暗。（圖／翻攝自《爆系知識家》臉書）
問題曝光後，許多過來人卻認為手機防窺保護貼並沒有那麼好用，「我用的很防側邊偷窺，但如果拍照拿橫的，想要取角度，我自己就是完全看不到」、「目前用過的防窺貼膜，都有角度跟距離限制，要完全防止旁邊的人看到畫面，近距離很難，貼這個只是讓自己也看的模糊而已」、「不推薦使用，因為整個螢幕不夠亮...要打開更亮容易耗電」、「使用防窺膜反而容易傷眼睛，偏光部分也會讓手機感光元件負荷較大」、「唯一缺點，使用行動支付時要掃很久」、「行動支付時，要開最亮才掃得到」、「電子支付很難掃」。

綜觀大家留言，「行動支付會掃比較久」以及「手機變暗容易耗電或傷眼」是被最多人點名的缺點。但也有網友覺得，「品牌很重要」、「便宜跟貴的有差」、「高級版的真的讓旁邊人看不到，便宜版就是讓大家一起模糊包含使用者」。（編輯：倪浩軒）

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2021-08-13-2021-08-16
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

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