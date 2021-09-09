COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

2例境外移入是否與埃及爸有關？新北衛生局長：家屬關係

▲衛生局長陳潤秋回應，送到集中檢疫前都會做疫調，以阻斷傳染源。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.09）
▲衛生局長陳潤秋回應，送到集中檢疫前都會做疫調，以阻斷傳染源。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.09）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-09 18:29:13

Delta變種病毒來襲！板橋的某幼兒園群聚案，基因定序是Delta的變異株，引發民眾的恐慌；新北市長侯友宜今（9）日表示，這3天篩檢站的量達12338人，但沒有篩到陽性的個案，請市民朋友，繼續出來廣篩，希望能有效的更穩定控制疫情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲北市長侯友宜今（9）日表示，這3天篩檢站的量達12338人，但沒有篩到陽性的個案。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲北市長侯友宜今（9）日表示，這3天篩檢站的量達12338人，但沒有篩到陽性的個案。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜指出，這3天篩檢站的量共達12338人，沒有篩到陽性的個案，並不包括板橋某社區今日的785人；新北篩檢的量是全國最高，篩檢站已PCR為主、快篩為輔，積極為市民服務，請市民多多利用33處的篩檢站，「不怕篩的數目高，只怕各位不出來篩，才能阻斷隱形傳播鏈。」

新增的2例境外移入個案，是否為案16160確診埃及爸的家屬？感染源是否已釐清？衛生局長陳潤秋回應，這2位家人與案16160同時的入境，他們檢疫期間的2次PCR篩檢都是陰性，居隔後的第一次檢驗也是陰性，第二次的檢驗才陰轉陽，但CT值非常的高，是否境外就感染，有待釐清。

板橋某社區開放外人停車、外送員送餐或保全，電梯恐成傳染的途徑？陳潤秋強調，這些的名單都在掌握中，持續跟管委會一一的比對，並根據疫調來擴大匡列、採檢；至於一對年輕夫妻帶小孩到社區看裝修，被送至集中檢疫所隔離時，還要求不要隔離？陳潤秋回應，送到集中檢疫前都會做疫調，以阻斷傳染源。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

蘇揆9日表示，政府最近一波的紓困4.0已協助1105萬人次、發出1629億元現金紓困，算起來紓困人次達全國人口總數的47.02%；因此接下來推動經濟振興方案。請問你在這波本土疫情中:

繼續作答
即時
推薦閱讀