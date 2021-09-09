2例境外移入是否與埃及爸有關？新北衛生局長：家屬關係

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侯友宜指出，這3天篩檢站的量共達12338人，沒有篩到陽性的個案，並不包括板橋某社區今日的785人；新北篩檢的量是全國最高，篩檢站已PCR為主、快篩為輔，積極為市民服務，請市民多多利用33處的篩檢站，「不怕篩的數目高，只怕各位不出來篩，才能阻斷隱形傳播鏈。」
新增的2例境外移入個案，是否為案16160確診埃及爸的家屬？感染源是否已釐清？衛生局長陳潤秋回應，這2位家人與案16160同時的入境，他們檢疫期間的2次PCR篩檢都是陰性，居隔後的第一次檢驗也是陰性，第二次的檢驗才陰轉陽，但CT值非常的高，是否境外就感染，有待釐清。
板橋某社區開放外人停車、外送員送餐或保全，電梯恐成傳染的途徑？陳潤秋強調，這些的名單都在掌握中，持續跟管委會一一的比對，並根據疫調來擴大匡列、採檢；至於一對年輕夫妻帶小孩到社區看裝修，被送至集中檢疫所隔離時，還要求不要隔離？陳潤秋回應，送到集中檢疫前都會做疫調，以阻斷傳染源。
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