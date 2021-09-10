面試完秒被錄取！女擔憂「高機率是屎缺」 網曝判別關鍵
面試是公司徵才重要過程，藉此了解求職者的能力與性格。不過就有一位女網友才剛面試完，回到家就立刻收到錄取通知，不禁擔憂「該職缺是否不太好」？貼文也立刻引起眾多討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-10 07:00:00
原PO在論壇Dcard上發文提到，「今天面試某飲料店的儲備店長，然後面試時聊的很開心，主任也一直說不錯。結後後面的發展是，我才剛騎車回到家脫下安全帽，人資部就打來說我錄取了，明天上班，但太快錄取的公司是不是都有點問題啊？」
貼文曝光後也立刻釣出不少網友回應，「流動率高都會這樣，為什麼會流動率高就不多說了」、「感覺就是很缺人才那麼快錄取」、「餐飲業有很大的可能是該職缺很操就是」、「想想自己是不是真的優秀到人家非你不可，不然如果只是一般職位，通常立刻錄取的幾乎都是屎缺」、「有些很快通知的，也許是內部離職率太高太缺人了」。
另外也有過來人分享經驗談「遇過三次類似狀況，第一次當場錄取真的雷到爆，第二次還不錯上午面試下午錄取，待了兩年因為新同事太爛離職，第三次當場錄取，一進去跟一開始面試說的完全不一樣」、「剛出社會第一分工作也是，下午面試不到一個小時就打給我說明天可以上班嘍，還真的是爛缺」、「我到現在幾乎每個工作都是當下錄取，真的有去的也只有一個不是屎缺，而且老闆跟同事人很好，可惜是短期的。（編輯：潘毅）