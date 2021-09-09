9月大女嬰肚子腫大！醫檢查見「懷胎」嚇壞 罕見原因曝
9個月大女嬰的肚子裡竟還有一個小寶寶？大陸有位媽媽帶著9個月大的女兒到醫院，因為女兒的腹部比一般嬰兒還大，甚至摸起來還有腫塊，讓家人十分擔心，沒想到檢查後，竟發現女兒體內藏有一個小寶寶，原因曝光後，也讓大家相當震驚。
編輯中心/綜合報導
2021-09-09 19:52:37
綜合陸媒報導，大陸一位媽媽在上個月發現，女兒小花（化名）的腹部異常腫大，而且摸起來還硬硬的，嚇得她立刻帶小花到醫院求診。經過醫師檢查後，初步判斷是「寄生胎」，為了不影響生長，便趕緊替小花安排手術，最後順利取出一顆約7公分的肉球。
報導指出，這顆肉球上面佈滿血管，有些甚至還連接到小花的器官，似乎是在吸收她的養分。醫師後來將「肉球」進行切片檢查，竟發現裡面長了脊椎骨的雛形，因此證實那就是個尚未成形的「寄生胎」。
醫師也透露，媽媽原本懷上雙胞胎，但出現發育不均勻的狀況，導致其中一個胚胎被包入了另個胚胎，進而產生寄生胎，「簡單來說就是姊姊把妹妹『吃』掉了，但妹妹仍在姊姊體內繼續吸收營養」，但寄生胎缺乏正常器官，也無法正常成長，甚至會影響到正常成長嬰兒的器官，因此都要動手術摘除。
所幸媽媽及時發現，寄生胎並未對小花造成多大的影響，手術後過一週，小花也已經康復出院了。醫師最後提醒，雖然寄生胎的機率相當小，出現的機率大概只有五十萬分之一，但孕婦要落實產前篩檢，若發生類似的事情，才能迅速處理。（編輯：許智超）