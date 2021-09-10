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「住飯店退房」該打開門？兩派人馬全戰翻：要會保護自己

▲「住飯店退房」該打開門？兩派人馬全戰翻。（示意圖／取自 photoAC ）
▲「住飯店退房」該打開門？兩派人馬全戰翻。（示意圖／取自 photoAC ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-10 09:53:24

旅客時常需要居住不同的旅館、飯店，因此會有許多住宿的相關細節都需注意，而近日就有網友在網路上表示疑惑「『住飯店時要退房』該打開門？」沒想到就有兩派人馬對此戰翻，直言「要學會保護自己」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「飯店退房時門要開著嗎」的文章表示，「小時候出去玩住飯店，爸媽都和我說，退房後要保持房門打開，這樣才有禮貌」，原PO更接著說「等到長大之後，和同學出去玩發現，好像很多人不會這麼做欸，退房後真的要保持房門打開嗎？上網查有人說要有人說不要」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲有網友還是點出了最安全的做法是為「依照每間飯店規定」來處理。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友還是點出了最安全的做法是為「依照每間飯店規定」來處理。（示意圖／翻攝自Pixabay）
有網友認為「沒差，他們都有帶萬能鑰匙（卡），開著只是他們方便確保裡面沒人而已，不管你有沒有留／有沒有開門，他們都能開」、「開著門是證明房間裡面已經沒人，不然誤闖入會尷尬」、「說開門東西會被偷的，是不是忘記走廊上有監視器」，也有網友覺得「不要，如果有人在你房間搞什麼東西，會先找到你頭上」、「不要，房內遺失物品會算你頭上」、「如果有人趁空檔進去拿走東西是你們要賠耶」、「小心物品遺失算在你頭上，要會保護自己」、「請確實關門，若有遺失物引起糾紛更麻煩」。

不過有網友還是點出了最安全的做法是為「依照每間飯店規定」來處理，「可以在入住時問問看該飯店的人員啊」、「還有鑰匙留桌上還是還櫃檯之類的，都不一樣，還是依照每間飯店規定問一下最安全」。（編輯：王柏文）

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