影／幼兒園群聚無新增個案！侯友宜：採檢1454人皆陰性
好消息！板橋某幼兒園的群聚感染案，經擴大的匡列、採檢後，今（10）日並無新增的個案；新北市長侯友宜今日表示，除原有的陽性個案外，採檢包括與幼兒園有關聯、職場及社區匡列的1454人都是陰性，目前沒有新增的確診個案。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-10 10:41:01｜2021-09-10 11:26:49
侯友宜表示，目前匡列的1454人全為陰性，今日無新增的陽性個案；同時也再次呼籲，新北市有32個的社區篩檢站，非常歡迎市民朋友出來廣檢，因為只有不斷的篩檢，才能阻斷隱形的傳播鏈。
侯友宜指出，昨日採檢板橋某社區大樓785人全為陰外，昨晚又下令逐層的清查，並想辦法把訪客、社區大樓相關的人都找出來去採檢，如果沒有陰性證明的話，絕對不能進出那棟的社區大樓；昨日經總動員的清查，又找到28人後來才回來的住戶及大樓相關人員，這28人經採檢後也都屬陰性。
侯友宜強調，該社區大樓目前已採檢813人，都屬陰性，只要跟社區大樓有相關的人，市府都想辦法一一的找出來篩檢，希望有效的阻斷隱形的傳播鏈，希望經擴大的採檢，能夠有效的控制疫情，讓疫情穩定的下來；此外，今日預防性停課的學校共有3校、2149位的學生。
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