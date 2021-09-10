聊天用這emoji被嫌噁！男曝「危險禁區」排行：真的不行

隨著科技不斷發展，現今民眾都會透過社群軟體如LINE、臉書Messenger、Instagram等進行聯絡，而不少人習慣在傳訊時，搭配Emoji（表情符號）或顏文字等來表達感情。不過日前就有名推特網友公開了一份「男性用了變噁心的表情符號排行榜」，排行曝光後也成為一時熱議話題。

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這份排行榜是由推特帳號「上野_ラブホスタッフ」所公布，先前他就曾因為「情趣酒店的上野先生」漫畫爆紅累積超過30萬粉絲，而在這個排行當中他收集了身邊女性對於「男性使用後會覺得反感」的表情符號，並透過厭惡程度列出安全領域、危險領域、死亡領域等級別，其中

最多人認為聊天過程中男性使用後變得「噁心」的表情符號

是「 😘 」，接著由「 😜 」、「 😅 」位居二三名。

▲（圖／取自推特 上野_ラブホスタッフ @meguro_staff）

排行當中分為5個領域，其中3.00分以上被稱為「死亡區域」的表情符號，被認為大多是「大叔愛用」的符號，更被封為

「壓倒性地讓人噁心的表情符號」

；2.60分以上則被稱為「超危險區域」，也被稱為「自戀男的愛用符號」；2.50分以上則是「危險區域」，雖不至於讓人感到噁心，但也不會留下好印象；2.00分以上「微危險區域」只會造成部分女性使用者觀感不佳；2.00分以下「安全區域」則都是比較安全的表情符號，基本上使用了也不會踩雷。

▲男性使用分數愈高的表情符號，愈容易在聊天過程中造成女性反感。（圖／取自推特 上野_ラブホスタッフ @meguro_staff）

該份排行榜曝光後也吸引大批網友討論，其中日本推特圈就有不少網友回應「果然還是文字對話最理想」、「喜歡的人傳什麼都開心，討厭的人傳什麼都噁心」、「沒想到表情符號也有禁區」，而消息傳回台灣的社群論壇《Dcard》後也有網友笑稱「😜這個我真的不行，男女都是」、「看來我在日本會被當噁男，那我要開始戒表情符號了」、「

」、「如果很熟的話用什麼都行啊，主要是熟了之後就會理解他使用這個表情所真正想表達的情緒是什麼」，不過日本和台灣之間也有不少文化差異，只要聊天過程把握分寸不踰矩，就不必過度擔心自己是否會無意間踩到地雷了。（編輯：楊智傑）