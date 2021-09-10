電信業者「狂推5G」超實用？用戶點2技術：會有明顯感受
電信三雄自去年6月底至7月初這段時間陸續啟用5G服務，如今台灣5G開台也已滿週年。而近日就有一名網友表示「電信業者『狂推5G』超實用？」對此就有用戶點破了2點技術，直言「會有明顯的感受」，引起熱議
編輯中心/綜合報導
2021-09-10 10:51:42
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「5G真的很厲害嗎？」的文章表示，「認識的股票達人，一直狂推5G概念股，他說只要扯上5G，就是最前瞻的產業，還勸我趕快辦5G」，不過原PO卻說「但我的4G方案還是很好用啊，為何要多花錢咧？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
用戶網友們紛紛點出了4G和5G的差別在於「高速度」和「低延遲」，「5G的高速度和低延遲真的很厲害！ 只是現在的應用還沒明顯展現出來，所以在日常的使用上你不會有明顯感受跟4G的差異。等到這些應用都已經成熟及商業化，你就會感受到5G真正的威力了」、「看用途，只是看LINE、曬IG、追YTuber，我覺得4G訊號滿格穩定就夠了」、「4G開始有使用者太多塞車問題」。
事實上，而根據臉書《內埔doc數位學習.數位服務中心》指出，4G是採用低頻的先天條件，是5G不得不發展的主因，「速度反而是其次」，因此 5G 勝出的特點在於高速（speed）、低延遲（latency）、廣連結（connections）等三項特性，後兩者對產業發展影響較顯著。（編輯：王柏文）