狗狗最愛吃的水果TOP1是啥？答案一面倒讚爆：會邊嚼邊笑
寵物狗不僅可以陪伴我們，每天看到牠們可愛的模樣更能保持良好心情，會心一笑。而近日就有網友在網路上表示疑惑「狗狗最愛吃的『水果TOP1』是什麼？」沒想到網友們答案一面倒讚爆，直言「還會邊嚼邊笑」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-10 11:09:27｜2021-09-10 11:21:19
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「你家狗狗最喜歡的水果是什麼」的文章表示，「我家的很愛恐龍蛋、蜜棗、甜桃，一人一狗，你一口我一口，不夠吃，每次都想獨吞」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒留言表示，狗狗最愛吃的水果為「蘋果」，「蘋果和芭樂！」、「蘋果，然後討厭吃香蕉」、「蘋果，我家狗狗還會邊嚼邊對我笑」、「蘋果啊」、「最喜歡蘋果」、「我家那隻根本堪稱蘋果殺手」、「蘋果，他每次旅行必帶的」。
事實上，根據吳展祥獸醫師指出，狗狗可以食用的水果有「蘋果」、「芭樂」、「藍莓」、「芒果」、「柑橘類」，尤其以「蘋果」來說，富含膳食纖維及維生素A、C，其中的果膠能夠提高狗狗的消化吸收能力；但要注意的是「蘋果種子含有氰化物不能吃」，若不小心誤食可能導致狗狗呼吸困難、昏迷等，需特別小心。（編輯：王柏文）